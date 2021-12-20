Смачні та легкі три страви на Новий рік 2022: дивовижні рецепти

Новий рік 2022 рецепти / ua.depositphotos.com

До Нового року залишається зовсім мало часу, а кожній господині ще готувати смачний новорічний стіл.

Дієтолог Оксана Скиталінська в інтерв'ю Главреду розповіла, які страви повинні бути обов'язково на Новий рік 2022.

"У мене на святковому столі, по-перше, буде дуже легке м'ясо - індичка або курка. Напевно, ціла курка - дуже добре (протягом доби) промаринована", - говорить дієтолог.

Як приготувати курку на Новий рік 2022 - рецепт

Відправляємо курку в каструлю і готуємо маринад.

Для маринаду потрібно:

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часничок,

трохи яблучного оцту,

чорний перець,

трошки солі.

Далі обмазуємо курку різними травами зсередини і зовні, а також трошки за бажанням оливковою олією. Потім курку відправляємо в духовку, де вона довгенько печеться.

"По-друге, до курки я зроблю салат, в який я покладу все найкорисніше", - зазначає фахівець.

Салат на Новий рік 2022 - рецепт

Вам потрібно:

морквина,

сирий буряк,

горіх,

шпинат або будь-яка інша зелень,

кілька ложок хорошого жирного йогурту.

"Туди ж вичавлюю трішечки лимонного соку, або додаю бальзамічного або яблучного оцту, а потім сіль. Виходить надзвичайно смачна страва. Якщо ви нікуди не йдете і будете святкувати виключно з сім'єю, можна видавити туди часничок", - зазначила дієтолог.

Штрудель на Новий рік 2022 - рецепт

Вам потрібно:

склянка борошна,

трохи більше столової ложки олії,

сіль.

тепла вода - півсклянки.

Тісто довго-довго мішаємо, поки воно не стане однорідним і м'яким. Після того дайте йому хвилин 10-15 постояти.

За цей час нарізаєте яблука – їх повинно бути багато, десь 1,5 кілограма. Їх миєте, вирізуєте серцевину, шкірку не чистите, а потім ріжете на тоненькі пластинки.

Далі до яблук натріть цілий лимон разом з м'якоттю і можете додати ягоди журавлини, потовчені перед тим руками. З журавлиною виходить дуже смачно - дуже хороша кисленька начинка. Цукру не додаєте взагалі, але потрібні солодкі яблука.

Потім потрібно розкачати тісто в одну велику ковбаску. Далі берете великий рушник, посипаєте його борошном і на ньому ковбаску тіста поступово розгортаєте, легенько потягуючи його руками в різні боки. У вас повинно вийти зовсім-зовсім тоненьке тісто.

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Після того розкладаєте начинку по всьому тісту, яке перед тим має бути обов'язково добре посипано корицею (півпачки, не менше). Потім берете за краї тіста і скручуєте рулет. Далі берете за краї рушник і обережно перекладаєте рулет на пергаментний папір, викладений на деко. Зверху змащуємо наш штрудель жовтком, наполовину змішаним з водою.

Ставимо в духовку, розігріту до температури 150-170 градусів (ви краще знаєте свою духовку). І спостерігайте - коли штрудель почне ставати рум'яним (як правило, він випікається 20-30 хвилин), він буде готовий. Дістаєте, даєте трохи постояти. Він при цьому трошки опаде.

Так виходить дуже смачний і дуже корисний десерт.

Таким чином, виходить просто хороша святкова вечеря, без особливих складних страв.

Головне - гарний настрій, смачна вечеря і хороша компанія, додала дієтолог.

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