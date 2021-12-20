УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Рецепти

Смачні та легкі три страви на Новий рік 2022: дивовижні рецепти

20 грудня 2021, 21:53

Які страви повинні бути на новорічному столі.

Новий Рік
Новий рік 2022 рецепти / ua.depositphotos.com

До Нового року залишається зовсім мало часу, а кожній господині ще готувати смачний новорічний стіл.

Дієтолог Оксана Скиталінська в інтерв'ю Главреду розповіла, які страви повинні бути обов'язково на Новий рік 2022.

"У мене на святковому столі, по-перше, буде дуже легке м'ясо - індичка або курка. Напевно, ціла курка - дуже добре (протягом доби) промаринована", - говорить дієтолог.

Як приготувати курку на Новий рік 2022 - рецепт

Відправляємо курку в каструлю і готуємо маринад.

Для маринаду потрібно:

Реклама
  • часничок,
  • трохи яблучного оцту,
  • чорний перець,
  • трошки солі.

Далі обмазуємо курку різними травами зсередини і зовні, а також трошки за бажанням оливковою олією. Потім курку відправляємо в духовку, де вона довгенько печеться.

"По-друге, до курки я зроблю салат, в який я покладу все найкорисніше", - зазначає фахівець.

Салат на Новий рік 2022 - рецепт

Вам потрібно:

  • морквина,
  • сирий буряк,
  • горіх,
  • шпинат або будь-яка інша зелень,
  • кілька ложок хорошого жирного йогурту.

"Туди ж вичавлюю трішечки лимонного соку, або додаю бальзамічного або яблучного оцту, а потім сіль. Виходить надзвичайно смачна страва. Якщо ви нікуди не йдете і будете святкувати виключно з сім'єю, можна видавити туди часничок", - зазначила дієтолог.

Штрудель на Новий рік 2022 - рецепт

Вам потрібно:

  • склянка борошна,
  • трохи більше столової ложки олії,
  • сіль.
  • тепла вода - півсклянки.

Тісто довго-довго мішаємо, поки воно не стане однорідним і м'яким. Після того дайте йому хвилин 10-15 постояти.

За цей час нарізаєте яблука – їх повинно бути багато, десь 1,5 кілограма. Їх миєте, вирізуєте серцевину, шкірку не чистите, а потім ріжете на тоненькі пластинки.

Далі до яблук натріть цілий лимон разом з м'якоттю і можете додати ягоди журавлини, потовчені перед тим руками. З журавлиною виходить дуже смачно - дуже хороша кисленька начинка. Цукру не додаєте взагалі, але потрібні солодкі яблука.

Потім потрібно розкачати тісто в одну велику ковбаску. Далі берете великий рушник, посипаєте його борошном і на ньому ковбаску тіста поступово розгортаєте, легенько потягуючи його руками в різні боки. У вас повинно вийти зовсім-зовсім тоненьке тісто.

читайте такожНайсмачніше меню на Новий Рік 2022: прості рецепти за лічені хвилини

Після того розкладаєте начинку по всьому тісту, яке перед тим має бути обов'язково добре посипано корицею (півпачки, не менше). Потім берете за краї тіста і скручуєте рулет. Далі берете за краї рушник і обережно перекладаєте рулет на пергаментний папір, викладений на деко. Зверху змащуємо наш штрудель жовтком, наполовину змішаним з водою.

Ставимо в духовку, розігріту до температури 150-170 градусів (ви краще знаєте свою духовку). І спостерігайте - коли штрудель почне ставати рум'яним (як правило, він випікається 20-30 хвилин), він буде готовий. Дістаєте, даєте трохи постояти. Він при цьому трошки опаде.

Так виходить дуже смачний і дуже корисний десерт.

Новорічна тарілка Оксани Скиталінської

Таким чином, виходить просто хороша святкова вечеря, без особливих складних страв.

Головне - гарний настрій, смачна вечеря і хороша компанія, додала дієтолог.

Читайте також:

viber
рецепти Оксана Скиталінська
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Які предмети принесуть в будинок багатство і удачуЯкі предмети принесуть в будинок багатство і удачу Найсмачніший салат на Новий рік 2022 за 10 хвилин: неймовірна альтернатива Олів'єНайсмачніший салат на Новий рік 2022 за 10 хвилин: неймовірна альтернатива Олів'є Принесе заміжжя і купу грошей: як змусити цвісти доларове дерево - простий спосібПринесе заміжжя і купу грошей: як змусити цвісти доларове дерево - простий спосіб Як уберегти будинок від проблем і залучити багатство в грудніЯк уберегти будинок від проблем і залучити багатство в грудні Названо три речі, які приносять в будинок бідністьНазвано три речі, які приносять в будинок бідність
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
22:24

Росія готує кібератаки на енергосистему України - ЗМІ

22:17

Комаровський пояснив, чому ті, хто кинув палити, різко товстіють

21:58

Колишнього міністра, якого підозрюють у вбивстві, випустили з СІЗОВідео

21:53

Смачні та легкі три страви на Новий рік 2022: дивовижні рецептиВідео

21:30

У Тернополі чоловік вистрілив у дружину на очах у малої дитини

Реклама
21:09

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіаку

21:01

Снігопад у Києві: на вулицях працює близько 300 одиниць спецтехніки

20:48

У Донецькій області чоловік скористався відсутністю дружини і жорстоко зґвалтував падчеркуВідео

20:37

Збудуться всі мрії: хто зі знаків стане головним щасливчиком в Новий рік 2022

20:17

Що не можна робити в день зимового сонцестояння: небезпечні прикмети, які привертають біду в будинокВідео

20:14

На порталі " Дія " з'явилися нові сертифікати: яким чином їх згенерувати

19:43

В Україну йдуть арктичні холоди, хуртовина і вдарить мороз -16Відео

19:23

Україна стоїть перед вибором: шлях Ізраїлю або ФінляндіїПогляд

19:13

Снігопад у столиці: "злетіли" ціни на таксі, а в метро вишикувалися чергиВідео

19:00

Скасування карантину, масок і вакцинації в Україні: Зеленський відповів на петицію щодо коронавірусуВідео

18:44

Фінансові проблеми залишаться позаду: гороскоп на січень 2022 року для ОвнівВідео

18:39

У Порошенка відреагували на підозру і звинуватили Зеленського в "неповноцінності"Відео

18:31

Воду будемо купувати: до 2050 року в Україні повністю зникне питна водаВідео

18:15

Кульки за 2-3 гривні: українці дізналися мінімальну ціну пластикових пакетівВідео

18:07

Велика удача і успіх в грошах: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в січніВідео

Реклама
18:04

Холостяк DZIDZIO розповів, яку жінку мріє бачити поруч із собоюВідео

17:50

Київ атакував снігопад: столиця зупинилася в заторахВідео

17:49

Українцям без "Дії" виплатять 1000 гривень за вакцинацію: в Офісі президента розповіли деталіВідео

17:27

Прикмети на 21 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:16

Успіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішимВідео

16:59

Оселедець замість сардини: українців попередили про обман з консервамиВідео

16:57

"Це ще не все": в СБУ зробили заяву про підозру ПорошенкуВідео

16:50

Напав з ножем посеред ночі: на Черкащині чоловік порізав чотирьох людей

16:41

Дуда назвав проблему Путіна через НАТОВідео

16:35

Олег 'Фагот' Михайлюта показав повне фронтальне оголення в сауні

16:20

Вакциновані за кордоном українці також отримають 1000 гривень – ШмигальВідео

16:07

Посилення НАТО на сході і зброя Києву: США готують удар по РФ на випадок вторгнення в УкраїнуВідео

15:56

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

15:55

Торгівля з ОРДЛО та сприяння терористам: опубліковано підозру ПорошенкуВідео

15:44

"Кончіта - українська версія": актора Кварталу 95 Ігоря Ласточкіна розкритикували за жіночий образ

15:23

Коли Україна може вступити до НАТО, пояснив Зеленський

15:20

Жорстка вимога до Росії і жодних поступок: Польща закликала захистити Україну від нападу МосквиВідео

15:18

"Щоб думки не було про ескалацію": Зеленський запропонував вдарити по РФ новими санкціямиВідео

15:10

Порошенко оголосили підозру у державній зрадіВідео

15:06

Екотерористи прикриваються екологічними проблемами заради вимагання грошей - експерт

Реклама
15:04

Завдяки "Великому будівництву" Хортиця визнана найкращим безбар’єрним туристичним об’єктом

14:56

Старт накопичувальної пенсійної системи: у Раді розповіли, коли ухвалять законопроєктиВідео

14:53

Які аналізи потрібно здати і які процедури пройти, щоб уберегти тіло від проблем: повний перелік

14:50

Віталій Портніков. Війна через чотири тижні?Відеоблоги

14:50

"Будемо знати розташування" Зеленський оцінив загрозу перекидання ядерної зброї в БілорусьВідео

14:42

Зеленський заявив про захист Європи від агресивної політики КремляВідео

14:36

"Економічний паспорт" українця можуть розширити на пенсіонерів – АрахаміяВідео

14:32

Вартість цибулі злетить: українців попередили про ціновий рекордВідео

14:31

На що українці витрачають "тисячу Зеленського": рейтинг категорійВідео

14:28

Десяток яскравих фотолокацій та новорічна казка: село на Тернопільщині нарядили у гігантську гірляндуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти