Неймовірно смачно: рецепт пирога на швидку руку, який захопить будь-кого

Смачний рецепт пирога, який дуже люблять в Італії та Франції.
Щоб порадувати своїх близьких смачним пирогом, необов'язково стояти довго біля плити і місити тісто.
Цей простий та дуже смачний рецепт захопить будь-кого.
Секрет смаку полягає в білому вині.
Простий листковий пиріг - рецепт
Вам потрібно:
- Тісто листкове - 1 упаковка (500 гр)
- Телятина або свинина - 300 гр
- Вино біле сухе - 100 мл
- Яйця - 2 шт
- Цибуля - 1 шт
- Сметана
М'ясо добре промити, обсушити та нарізати тонкими слайсами.
Посолити, поперчити, налити 100 мл білого вина, додати цибулю та замаринувати.
Листкове тісто розморозити при кімнатній температурі.
Розкласти одну частину тіста в форму для пирога, далі м'ясо з цибулею та знову закрийте тістом.
Розігріти духовку до 180, накрийте фольгою пиріг та запікайте 40 хвилин.
Поки пиріг в духовці запікається, готуємо соус.
Яйця збити з 3 ложками сметани, додати сіль та трохи зелені.
Дістаємо пиріг з духовки, заливаємо сметанно-яєчною сумішшю та відправляємо на 10 хвилин в духовку при 160 градусів.
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