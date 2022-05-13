Неймовірно смачно: рецепт пирога на швидку руку, який захопить будь-кого

Пиріг з м'ясом рецепт / ua.depositphotos.com

Щоб порадувати своїх близьких смачним пирогом, необов'язково стояти довго біля плити і місити тісто.

Цей простий та дуже смачний рецепт захопить будь-кого.

Секрет смаку полягає в білому вині.

Простий листковий пиріг - рецепт

Вам потрібно:

Тісто листкове - 1 упаковка (500 гр)

Телятина або свинина - 300 гр

Вино біле сухе - 100 мл

Яйця - 2 шт

Цибуля - 1 шт

Сметана

М'ясо добре промити, обсушити та нарізати тонкими слайсами.

Посолити, поперчити, налити 100 мл білого вина, додати цибулю та замаринувати.

Листкове тісто розморозити при кімнатній температурі.

Розкласти одну частину тіста в форму для пирога, далі м'ясо з цибулею та знову закрийте тістом.

Розігріти духовку до 180, накрийте фольгою пиріг та запікайте 40 хвилин.

Поки пиріг в духовці запікається, готуємо соус.

Яйця збити з 3 ложками сметани, додати сіль та трохи зелені.

Дістаємо пиріг з духовки, заливаємо сметанно-яєчною сумішшю та відправляємо на 10 хвилин в духовку при 160 градусів.

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