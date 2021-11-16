Відлякають біди і злидні: названо речі в будинку, які принесуть багатство

Як залучити в будинок удачу / pixabay

У ваш будинок можна залучити потужну та позитивну енергію. Для цього фахівці назвали всього кілька простих речей, які допоможуть вам бути щасливими.

Експерти відзначають, що в кожному будинку може згаснути позитивна енергія, тому в будинку буде накопичуватися негатив. Щоб позбутися цих постійних проблем, скандалів та негараздів, варто придбати кілька предметів-талісманів.

Красивий букет живих квітів приносить в будинок радість, красу і гармонію. Не можна приносити в будинок квіти з шипами в якості талісмана та сухі квіти. А ось красиві хризантеми, гербери, гортензії привернуть у ваше життя удачу.

Мед володіє неймовірною силою та енергією. Експерти відзначають, що мед здатний принести в будинок достаток, але повинен він бути повністю натуральним і без добавок. Перед тим, як принести в будинок мед в якості оберега, потрібно обов'язково прибрати житло. Важливо, щоб мед не був зацукрованим.

Простий та старий спосіб для залучення удачі і достатку в будинок це цвях. Вважається, що такий предмет може захистити вашу фортецю від невдач і проблем, злодійства та заздрісників. Щоб цвях служив талісманом, його потрібно якомога глибше забити в одвірок вхідних дверей або кухні.

Реклама

читайте такожНе наражайте себе на небезпеку: названі три речі в будинку, які потрібно ховати від сторонніх очей

Читайте також: