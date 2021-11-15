Щоб в будинку був достаток: як правильно мити підлогу та витирати пил, щоб залучити удачу

Прикмети про будинок / pixabay

Наш будинок - це наша фортеця. Щоб у вашому будинку завжди був достаток, потрібно знати кілька правил прибирання житла.

Як кажуть експерти, на самому початку прибирання вашого будинку потрібно витирати пил. Робити це правильно з найвищих елементів меблів. Саме вгорі збирається найпозитивніша енергія.

Прибираємо в самому початку шафу, далі полки, потім комод і тільки потім моєму підлогу.

Починати прибирання в будинку потрібно з самих дальніх кутів квартири або будинку, а закінчувати виходом.

Щоб залучити в будинок удачу та достаток при прибиранні, важливо думати про хороше. Намагайтеся уявити, як під час прибирання з дому йде все погане. Тим самим, ви впускаєте в своє життя тільки позитивну енергетику.

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А ще, щоб в будинку завжди були гроші, потрібно використовувати воду для миття підлоги з сіллю. Сіль володіє величезною магічною силою та посприяє залучити фінансове благополуччя.

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