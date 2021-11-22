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Вони приносять біду і злидні: ніколи не даруйте такі подарунки

22 листопада 2021, 23:04

При виборі подарунка слід бути дуже уважними.

подарунок
Що не можна дарувати / pixabay

Кожен з нас хоч раз в житті "ламав голову" над тим, що подарувати близькій людині. Фахівці назвали кілька подарунків-"вампірів" які дарувати заборонено.

Такі речі можуть принести біду власнику і злидні в будинок. А ще, неправильно обрана річ може відлякати удачу на довгий час.

Не можна дарувати хустки в якості аксесуара. Така маленька річ може передвіщати сльози, розчарування та прикрощі.

Фахівці не рекомендують дарувати жінкам гребінець. Такий атрибут може забрати позитивну енергетику через що людина може сильно захворіти.

Якщо ви вирішили подарувати годинник, потрібно обов'язково попросити у людини хоч кілька гривень. Тоді такий презент буде нести удачу і достаток. Але, якщо ви цього не зробите, ви залучите фінансові проблеми до вашого будинку.

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Категорично не можна дарувати домашні капці. Такий презент віщує довгу хворобу і смерть.

Не можна дарувати ланцюжок без кулона. Експерти кажуть, що такий подарунок - це знак швидкого розриву відносин.

За словами фахівців, дарувати хрестик можна тільки при хрещенні. Інакше можна накликати зайві турботи і хвороби.

читайте такожНіколи не купуйте: ці речі приносять в будинок біду і злидні

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