Ніколи не робіть це з сіллю: біди і хвороби прийдуть в будинок

Як залучити удачу і відлякати злидні за допомогою солі.
У кожному будинку є звичайна харчова сіль. Це головний продукт, яким ми користуємося щодня. Фахівці кажуть, що сіль володіє неймовірно потужною енергетикою в будинку, і з нею пов'язано дуже багато прикмет.
Експерти рекомендують ніколи не давати сіль в борг. Сусідам, друзям і навіть родичам. Якщо до вас прийшли і попросили сіль, візьміть гроші або ввічливо відмовте.
Щоб ваша позитивна енергія в будинку не зруйнувалася, не можна зберігати сіль у відкритому посуді. Сіль повинна бути в герметично закритій ємності.
Ніхто зі сторонніх не повинен знати, де у вашому будинку зберігається сіль. Любий неправильний погляд на цей продукт може стати фатальним для вашої родини і привести до бідності.
Щоб у вашому домі було благополуччя та достаток, завжди повинна бути сіль. Ніколи не доводьте до того, щоб в будинку закінчилася сіль, це призведе до сварок та хвороб.
Фахівці кажуть, що не можна дарувати і приймати сільничку. Це може принести проблеми у сім'ю, а тому, хто подарував - хвороби. А ще, ніколи не просіть, щоб вам купили сіль. Цей продукт в будинок можуть принести тільки господарі.
В які дні не можна купувати сіль. Як стверджують фахівці, сіль не можна купувати в суботу і понеділок, щоб не принести в родину біду. В інші дні покупка солі буде сприятливою для вашого будинку.
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