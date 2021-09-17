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Запуск СП-2 і удар у відповідь України: Київ за завданням Зеленського почав боротьбу з трубою

17 сентября 2021, 08:45

Україна працюватиме над ліквідацією загроз, пов'язаних із запуском Північного потоку-2.

Зеленський
Зеленський створив робочу групу з питань боротьби з Північним потоком - 2 / Reuters

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з загрозами Україні на тлі майбутнього запуску російського газопроводу Північний потік-2 утворив спеціальну робочу групу, яка має розробити заходи протидії, спрямовані на нейтралізацію відповідних ризиків. До групи, яку очолив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, увійшли керівники силових і енергетичних відомств.

Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу"Робоча група має підготувати пропозиції відносно заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газопроводів та розробити пропозиції щодо зменшення окремих загроз у сфері безпеки та енергетичній сферах", - повідомляє пресслужба гаранта у четвер, 16 вересня, посилаючись на підписане ним розпорядження №545/2021-рп.

Учасники групи з протидії Північному потоку-2

  • Андрій Єрмак - керівник Офісу президента і групи
  • Іван Баканов - голова Служби безпеки України
  • Юрій Вітренко - голова правління Нафтогазу
  • Герман Галущенко - міністр енергетики
  • Олексій Данілов - секретар РНБО

Підкреслюється, що голова робочої групи у разі виникнення певної необхідності може змінювати її склад і підключати до дискусії чиновників, вчених, експертів та активістів.

Запуск газопроводу Північний потік-2

Глава правління корпорації Газпром Олексій Міллер 10 вересня заявив, що трубопровід Північний потік-2 вже добудовано. Роботи завершилися о 8:45 за Києвом.

Журналісти Bloomberg, посилаючись на свої джерела, повідомили, що перші постачання газу трубою СП-2 можуть бути розпочаті вже з 1 жовтня. Через два місяці газопровід можуть запустити на повну потужність.

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Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль казала, що Газпром спробує запустити Північний потік-2 ще до того, як процедуру сертифікації буде завершено. Процес надання документів трубопроводу ускладнюється газовим шантажем Європи з боку Газпрому.

Зеркаль також пояснила, що Газпрому навряд чи вдасться запустити СП-2 вже з 1 жовтня, оскільки процедура сертифікації газопроводу може затягнутися на довгий час. З цієї ж причини не можна сказати, що труба повністю запрацює вже у грудні.

У Газпромі визнали, що з 1 жовтня Північний потік-2 працювати ще не буде. Голова правління компанії Газпром Олексій Міллер підтвердив цю інформацію журналістам.

viber
Володимир Зеленський Північний потік-2 новини України Офіс президента
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