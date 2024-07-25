УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

У ВР змінять законопроєкт про "відкуп" для корупціонерів, його доопрацюють

Степан Гафтко
25 липня 2024, 23:54
11
Законопроєкт, згядно якого корупціонери можуть "відкупитися", вирішили змінити та доопрацювати у Верховній Раді.
У ВР змінять законопроєкт про 'відкуп' для корупціонерів, його доопрацюють
У ВР змінять закон про "відкуп" для корупціонерів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Законопроєкт 11340, згідно якого корупціонерам можливо буде "відкупитися" від злочину, відправили на доопрацювання. Над цим зараз працює відповідний парламентський комітет. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Хто такий Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

У своєму інтерв'ю Стефанчук заявив, що у законопроєкті мають бути прописані ще окремо пунки не лише про "відкуп" для корупціонера, але і про повне відшкодування збитків, які він завдав своїми діями державі. Крім того, така особа повиннна допомагати слідству, щоб притягнути до відповідальності інших корупціонерів та винних у злочині.

відео дня

"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - пояснив спікер.

Також він підкреслив, що цей законопроєкт буде змінено до другого читання.

"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - сказав Стефанчук.

Корупційні скандали

Нагадаємо, раніше колишня очільниця Міністерства охорони здоровʼя Уляна Супрун вважає, що активісти-антикорупціонери посилювали недовіру західних країн до України, і це сьогодні заважає отримувати озброєння для відсічі РФ.

Також стало відомо, що у Росії затримали генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, якого обвинувачвують в отриманні взятки в особливо великих розмірах.

Українські експерти повідомляли, що корупція міністра оборони РФ Шойгу була для України непоганим союзником.

Інші новини, пов'язані із корупцією:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Верховна Рада законопроект антикорупційний суд Україна
Реклама

Головне за день

Стефанчук зробив важливу заяву про можливість виборів в Україні під час війни

Стефанчук зробив важливу заяву про можливість виборів в Україні під час війни

00:44 Політика
Китай ніколи не стане на бік РФ: Кулеба здивував заявою

Китай ніколи не стане на бік РФ: Кулеба здивував заявою

23:39 Політика
"Є поставки": Зеленський заінтригував деталями ракетної програми України

"Є поставки": Зеленський заінтригував деталями ракетної програми України

23:10 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка 19934

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes 5981

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ 2579

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Як очистити дно сковороди зовні - відвалиться навіть товстий шар нагару 2524

Як очистити дно сковороди зовні - відвалиться навіть товстий шар нагару

Останні новини

01:30

MamaRika розповіла про фіт із Повалій та жорстко припечатала зрадницю

01:17

Дочка Фаріон заявила, що хоче поговорити із вбивцею мами і дещо його запитати

00:52

Що робити, якщо не працює верхня частина холодильника: яка причина

00:52

Вагітна дружина Остапчука назвала його найголовнішу травму

00:44

Стефанчук зробив важливу заяву про можливість виборів в Україні під час війни

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати УкраїніПогрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні
00:28

Рідна дочка Ілона Маска зреклася свого батька

25 липня, четвер
23:54

У ВР змінять законопроєкт про "відкуп" для корупціонерів, його доопрацюють

23:50

Помер легендарний французький співак-шансоньє

23:44

Жорін: у росіян є піхота і для Харкова, і для Півдня, для ЗСУ це - великі ризики

Реклама
23:39

Китай ніколи не стане на бік РФ: Кулеба здивував заявою

23:10

"Є поставки": Зеленський заінтригував деталями ракетної програми України

22:52

Заклала все: путіністка Лариса Доліна в біді - росЗМІ

22:47

Що миттєво вбиває тарганів: 4 найкращі засоби, щоб небезпечні комахи зникли назавждиВідео

22:46

Як і де дізнатись свою військово-облікову спеціальність

22:32

"А де зараз Валерій?": Галич з O.Torvald розповів про давній конфлікт з Меладзе

22:24

Росія підняла авіацію - 6 бортів Ту-95 та 3 Ту-22, є загроза обстрілу

22:14

У РФ свій підступний план: чому Кремлю невигідний навіть Трамп як президент США

22:06

"Перерили" бази даних: у МВС розкрили, як "вирахували" ймовірного вбивцю Фаріон

21:34

Рецепт часнику на зиму - гості стоятимуть у черзі за рецептомВідео

21:24

В Україні продали майна Медведчука майже на мільйон: куди підуть гроші

Реклама
21:17

Коли потрібно викопувати цибулю: 2 найголовніші ознаки, на які треба звернути увагуВідео

21:14

Відчують по всій Росії: у Зеленського натякнули на нові "блекаути" в РФ

20:55

Зеленський відреагував на затримання убивці Фаріон: каже, буде більше новин

20:23

Будуть години зі світлом для всіх: графік вимкнення електроенергії на 26 липня

20:14

Потужна кібератака ГУР: хакери "поклали" десятки цілей у РФ – ЗМІ

19:40

Скажений вітер і грози: Україну накриває потужний шторм

19:34

Росіяни розрізали залізничний міст на металобрухт і виявилися відрізаними від інших сіл

19:30

Юна дружина Остапчука розкрила подробиці вагітності від шоумена

19:23

Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного

19:00

План Джонсона для Трампа щодо України – це прихований ультиматум ПутінуПогляд

18:25

Суперечка з Україною про роснафту: у ЄС м'яко "відшили" Угорщину та Словаччину - FT

18:17

"Усі будуть зі світлом": українців здивували несподіваним прогнозом відключень

18:16

Батько на фронті, сусіди в шоці: що відомо про підозрюваного у вбивстві ФаріонФото

17:47

Збій або пороблено: зірка Танців з зірками поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

17:31

Весь рік буде успішним: кого потрібно погладити 26 липня - прикмети

17:28

Проривалися з боєм: бійці ЗСУ вийшли з оточення на сході - у Мережі дізналися деталі

17:23

Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні

17:22

Що таке "косарики": усі їх бачили, але мало хто знає правильну назвуВідео

16:53

ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну - Сікорський

16:43

Порошенко і Свинарчук стануть сусідами по віллах в Іспанії: це може допомогти слідству, - блогер

Реклама
16:35

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затриманняВідео

16:21

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:15

Скільки потрібно варити раків: важливі правила, які варто знати перед приготуваннямВідео

15:59

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:52

Дочка Волочкової пішла слідами матері

15:50

Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

15:39

Китай може залишити Лукашенка "з носом": як підступно діє Пекін

15:32

Серце красуні схильне до зради: 3 знаки зодіаку, які можуть піти "наліво"

15:21

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:12

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти