Законопроєкт, згядно якого корупціонери можуть "відкупитися", вирішили змінити та доопрацювати у Верховній Раді.

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У ВР змінять закон про "відкуп" для корупціонерів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Законопроєкт 11340, згідно якого корупціонерам можливо буде "відкупитися" від злочину, відправили на доопрацювання. Над цим зараз працює відповідний парламентський комітет. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

У своєму інтерв'ю Стефанчук заявив, що у законопроєкті мають бути прописані ще окремо пунки не лише про "відкуп" для корупціонера, але і про повне відшкодування збитків, які він завдав своїми діями державі. Крім того, така особа повиннна допомагати слідству, щоб притягнути до відповідальності інших корупціонерів та винних у злочині.

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"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - пояснив спікер.

Також він підкреслив, що цей законопроєкт буде змінено до другого читання.

"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - сказав Стефанчук.

Корупційні скандали

Нагадаємо, раніше колишня очільниця Міністерства охорони здоровʼя Уляна Супрун вважає, що активісти-антикорупціонери посилювали недовіру західних країн до України, і це сьогодні заважає отримувати озброєння для відсічі РФ.

Також стало відомо, що у Росії затримали генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, якого обвинувачвують в отриманні взятки в особливо великих розмірах.

Українські експерти повідомляли, що корупція міністра оборони РФ Шойгу була для України непоганим союзником.

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