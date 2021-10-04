В Офісі президента прокоментували розслідування про офшорні фірми Зеленського та його оточення

Володимир Зеленський / УНІАН

Ключовим моментом у розслідуванні журналістів про офшорні фірми президента Володимира Зеленського і його оточення є те, що після вступу на посаду глави країни не займається бізнесом. Про це повідомив радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк у коментарі УНІАН.

"Якщо згадати хід передвиборчої кампанії 2019 року, то все, що зараз озвучується, тоді вже теж звучало на різних рівнях. Фактично, сьогодні відбулося повернення у змістовне поле тодішніх виборів. Ніякого дефіциту відповідей на звинувачення від опонентів у 2019 році не було – все отримувало належні реакції. Всі побічно підтвердили журналісти зараз, тому що від них немає навіть припущення про бізнес-зв'язки після травня 2019 року. Чи варто щось додавати до цього?",- зазначив він.

За словами Подоляка, для суспільства діяльність "Студії Квартал 95" була і залишається цілком зрозумілою.

"Також як і стан бізнес-середовища країни на початку 2010 − х років, коли при владі Януковича, а потім і Порошенка постійно обговорювалися перспективи захоплення тих чи інших телеканалів, медійних проектів, підприємств з інших галузей економіки", - підсумував він.

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Нагадаємо, 3 жовтня журналісти проекту "Слідство.Інфо" опублікували свою частину міжнародного розслідувального проекту, який отримав назву Pandora Papers. В ході нього були досліджені приховані активи українців, оформлені через офшорні компанії, які зареєстровані на Британських Віргінських островах або в державі Беліз.

Зокрема, в документах PANDORA Papers містяться відомості про українських бізнесменів і олігархів, посадових осіб.

У розслідуванні журналісти проекту "Слідство.інфо" стверджують, що такі офшорні фірми мав (як мінімум до весни 2019 року) президент Володимир Зеленський і його найближче оточення-перший помічник Сергій Шефір та Іван Баканов (нині – голова СБУ).