Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна: в КНР ухилилися від відповіді на заклик президента України

У Китаї прокоментували заклик Зеленського до переговорів з Сі Цзіньпіном / Фото ОП, Reuters

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що шукає можливість безпосередньо поговорити з главою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну в Україні. У Китаї ухилилися від прямої відповіді на заклик глави Української держави провести двосторонні переговори між лідерами двох країн. Про це повідомляє people.cn з посиланням на заяву представника МЗС КНР Хуа Чуньїн.

Так, на запитання журналіста, чи є у китайської сторони плани щодо переговорів з українським президентом у найближчій перспективі вона відповіла: "Китай підтримує тісні зв'язки з Україною та іншими сторонами української кризи".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті South China Morning Post заявив, що Україна шукає можливості безпосередньо поговорити з главою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну.

"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав він.

Як повідомляв Главред, раніше західне видання National Post писало, що глава КНР Сі Цзіньпін в телефонному режимі провів бесіду з російським диктатором Путіним, основною темою якої стала війна, яку Росія розв'язала в Україні. За даними журналістів, в бесіду з російським диктатором китайський лідер не захотів публічно засуджувати російське вторгнення в Україну і "закликав до розв‘язання проблеми шляхом переговорів".

Американське видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела, писало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки. Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну і його поплічникам, але побоюються жорстких санкцій від Заходу.

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