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У Генштабі РФ назвали брехнею плани щодо вторгнення в Україну

9 грудня 2021, 12:43

Йдеться про публікації з цього приводу.

Війна на Донбасі
У РФ переміщення військ назвали рутинною практикою / УНІАН

Начальник Генерального штабу Збройних сил Російська Федерація Валерій Герасимов прокоментував публікації про плани вторгнення в Україну і назвав їх брехнею.

Він зазначив, що переміщення військ всередині Росії цілком можливі без повідомлення на міжнародному рівні, пише ТАСС.

"Країнами НАТО приділяється надмірна увага до переміщення військ по території Російської Федерації. Передислокація підрозділів в ході бойової підготовки - це рутинна практика для Збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території і не вимагає повідомлення. Поширювана в ЗМІ інформація про нібито підготовлюване вторгнення Росії в Україну є брехнею", - зазначив Герасимов.

Переговори Байдена і Путіна

У вівторок, 7 листопада 2021 року, відбулися переговори президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Онлайн-саміт лідерів США і Росії тривав більше двох годин. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

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Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну.

На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія у разі вторгнення в Україну, Салліван відповів, що США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році.

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, що ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - зазначив Салліван.

У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як відзначають в Кремлі, розмова була відвертою і містила діловий характер.

9 листопада має відбутися телефонна розмова президента США Джо Байдена. і українського лідера Володимира Зеленського.

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