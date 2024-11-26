Путіну стане дуже боляче: Казахстан наважився на важливий крок в обхід РФ

Найголовніше:
- Казахстан збільшує транзит нафти у 13 разів
- Астана може зменшити залежність від російських маршрутів
Казахстан планує значно збільшити щорічний обсяг транспортування нафти трубопроводом Баку – Тбілісі – Джейхан (БТД), підвищивши його з 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.
Як повідомляє казахстанське видання "Курсив", цю інформацію озвучив міністр енергетики Алмасадам Саткалієв. Таким чином, обсяги поставок можуть зрости більш ніж у 13 разів.
"Є зацікавленість у розвитку та поступовому збільшенні обсягів постачання казахстанської нафти в цьому напрямку як з нашого боку, так і з боку азербайджанських партнерів", – заявив міністр.
За даними Reuters, збільшення транзиту через БТД дасть змогу Казахстану зменшити залежність від російських маршрутів, через які наразі проходить понад 80% поставок.
Нафта з Казахстану транспортується танкерами через Каспійське море і потім експортується трубопроводом БТД, що проходить територією Азербайджану, Грузії та Туреччини.
Міністр додав, що цього року Казахстан планує експортувати 68,8 млн тонн нафти, з яких 55,4 млн тонн транспортуватиметься через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) до Новоросійська, російського чорноморського порту.
Для диверсифікації маршрутів Казахстан почав використовувати трубопровід БТД у 2022 році. Державна нафтова компанія Азербайджану і "КазМунайГаз" підписали угоду на транспортування 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік цим маршрутом, і поставки стартували у квітні 2023 року.
Інші цікаві новини про Казахстан
До слова, нещодавно стало відомо, що Казахстан захотів повернути землі РФ у свій склад. Як йдеться в заяві, сама Росія, Сибір, Московія до Угорщини були територіями Чингісхана.
Своєю чергою, як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що після провалу в Україні РФ готує вторгнення. Ймовірно, мова може йти саме про Казахстан.
Також експерти пояснювали, що не можна робити за столом у казахів. Ще від найдавніших часів гість у казахів сприймався, як божий посланець, от звідси походить такий важливий культ гостя.
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