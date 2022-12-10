Блекаут в Одесі: відключені від електроенергії всі споживачі, крім критичної інфраструктури

Відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень.

РФ завдала ударів по енергетичних об'єктах на Одещині / УНІАН

Нічна атака російських окупантів по Одеській області вивела з ладу практично всі електромережі. Через масштаб руйнувань в Одесі відключені від електроенергії всі споживачі, крім критичної інфраструктури.

Про це розповів у Facebook голова Одеської міської ради Геннадій Труханов. За його словами, ситуація дуже складна, але контрольована.

"Зараз у місті є водопостачання та водовідведення. Всі міські комунальні служби працюють в цілодобовому режимі. Працюють 11 районних котелень і більшість малих. Лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією та водою. Відкриті всі пункти незламності", - йдеться у повідомленні.

Труханов додав, що фахівці ДТЕК працюють над ліквідацією пошкоджень.

Тим часом в Укренерго повідомили, що відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень.

"Ворог завдав нових ударів по енергетичних об'єктах в Одеській області. Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, внаслідок чого було знеструмлено споживачів Одеси та області. Поки ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК Укренерго працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня у британській розвідці повідомили, що найближчими місяцями Іран ймовірно збільшить військову підтримку російських окупаційних військ. РФ намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Таким чином, ударів по критично важливій національній інфраструктурі України стане більше.

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