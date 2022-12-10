Як вважає соціолог, Захід настільки перевершує Росію в плані зброї, що, не будь у Кремля ядерних бомб, з країною-агресором швидко б покінчили.

Ейдман розповів, чи небезпечний для України план Путіна по зриву поставок ЗСУ Західної зброї / Колаж фото УНІАН і Facebook

Ядерний шантаж російським диктатором Володимиром Путіним країн Заходу дає певний ефект, але не стовідсотковий – той, на який він сподівається. Про це в інтерв'ю Главреду сказав російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Цей шантаж відбувається у фоновому режимі. Поки він не дає стовідсотковий ефект, але певний. Я думаю, що Захід поки утримається від поставок далекобійних ракет, якими можна бити по великих російських містах і військових базах. Якби взагалі не було ядерної зброї, з Путіним Захід вже давно вчинив би, як з Мілошевичем, тобто західні збройні сили включилися б у цю війну. Принаймні, точно закрили небо над Україною і, можливо, зробили б і інші дії", − вважає він.

Як вважає Ейдман, країни Заходу настільки перевершують Росію в плані озброєння, що, не будь в руках у російських ядерних бомб, з країною-агресором швидко б покінчили.

"Західна конвенційна зброя настільки краща за російську, що вони б просто розгромили росіян досить швидко, якби ті стали рипатися. Але вони бояться зв'язуватися саме через ядерну зброю. Навіть з Північною Кореєю, у якої від сили є кілька атомних бомб, боятися зв'язуватися. А що вже говорити про Росію, де 90% ядерної радянської зброї вже заіржавіло і згнило. Але і 10% − все одно загроза для життя десятків мільйонів людей", - підсумував він.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський каже, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах.

Володимир Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї. На його думку, необхідно відповісти на ядерний шантаж РФ превентивним ударом. Глава держави переконаний в тому, що НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ.

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