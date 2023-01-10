Поразка - єдиний варіант для Путіна, він не зможе перемогти Україну у війні - Кулеба

У директора країни-агресора Росії Володимира Путіна залишилося не так багато варіантів на полі бою. Кращий вихід для нього - прийняття своєї поразки. Однак диктатор не хоче дивитися правді в очі і кидає людей і ресурси для досягнення перемоги будь-якою ціною. Але у нього нічого не вийде. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
В інтерв'ю National Public Radio він розповів про те, що єдиним варіантом для Путіна є поразка. Але кремлівський диктатор не хоче з цим погоджуватися.
"Якщо я зараз дивлюся на поле бою і на ситуацію, я думаю, що у Путіна не дуже багато варіантів. Насправді, я думаю, у нього є лише один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант - програш війни", - зазначив дипломат.
За його словами, вся складність і трагедія ситуації полягає в тому, що Путін не хоче дивитися правді в очі і намагається перемогти будь-якою ціною. Але йому не вдасться перемогти Україну у війні.
"Замість цього він кидає в бій все більше ресурсів і, головне, людських ресурсів, намагаючись перемогти будь-якою ціною. Але цього не станеться. Він не виграє", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Війна Росії проти України
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше заявив, що ЗСУ в березні розпочнуть масштабний наступ для повернення своїх територій в межах 1991 року.
Окупант Росія остаточно зазнає поразки у війні.
Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупаційна армія Росії може піти в новий наступ на Україну із застосуванням резерву в 200 тисяч військових. Як вважає Арестович, окупанти, швидше за все, кинуть всі свої сили на захоплення Донецької та Луганської областей.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує, що 2023 рік стане роком наступу армії України. Атакуючу міць українських військ посилить військова техніка Заходу - БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Наступним етапом, на думку Данілова, буде справедливість і відплата.
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