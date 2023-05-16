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"Кремль може прибрати Лукашенка": Санніков сказав, чого найбільше боїться білоруський диктатор

Альона Вороніна
16 травня 2023, 04:30
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Лукашенка можуть прибрати "одним клацанням і в будь-який момент", якщо такий наказ віддадуть з Кремля.
Александр Лукашенко, Кремль, Андрей Санников
Кремль може прибрати Лукашенка одним клацанням і в будь-який момент/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У Білорусі є люди, яким вигідно прибрати самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Проте вони цього не зроблять. Білоруський диктатор навмисно оточив себе боягузами, щоб убезпечитися від замаху.

Лукашенко підбирає таких людей у своє оточення, які будуть боятися "господаря". Таку думку висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков в інтерв'ю Главреду.

"Чи є люди, яким вигідно відсунути Лукашенка? Звичайно, є. Але вони не захочуть і не зможуть, тому що там боягузи. Адже диктатору потрібна лояльність і боягузтво. Кожен з близьких охоронців або Служби безпеки, каральних органів, спецслужб повинні виконувати будь-який наказ, не замислюючись, і боятися "господаря". Ось за цим принципом їх і підбирають", – зазначає Санніков.

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Хто такий Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

За його словами, найбільша небезпека для Лукашенка зараз йде з Кремля. Білоруський диктатор боїться, що його можуть прибрати після відповідного наказу з РФ.

"Лукашенка буде легше усунути з Кремля. І це найбільша для нього небезпека. Він ніколи не боявся ні опозиції, тому що вона теж досить інфільтрована, ні Заходу, яких вважав слабаками, але розумів, що Кремль може його прибрати одним клацанням і в будь-який момент", – сказав Санніков.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко із посиланням на джерела зазначає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція. Анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні розповіли, що конкретний діагноз Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

Дивіться відеоінтерв'ю білоруського політичного і громадського діяча Андрія Саннікова Главреду, у якому він розповів про те, чи вигідно Кремлю усувати Лукашенка, чи має білоруський диктатор двійників, і що буде з Білоруссю у разі відходу Лукашенка від влади:

Білорусь Кремль Олександр Лукашенко новини Білорусі Андрій Санніков
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