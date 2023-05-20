Маломуж розповів, чи вступить Білорусь у війну проти України, якщо Лукашенка не стане

Генерал армії підкреслив, що білоруські солдати, сержанти, офіцери вищої ланки однозначно неготові вирушати на війну в Україну.

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Маломуж розповів, чи вступить Білурусь у війну проти України, якщо Лукашенка не стане / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот, Главред

Якщо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не стане, то країна-агресорка Росія спробує терміново монополізувати владу в Білорусі і встановити військовий режим, аби білоруські громадяни не піднялися на акції протесту. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Як зазначив Маломуж, такі дії РФ можуть стати приводом для того, щоб своє слово сказала білоруська армія, яка не заангажована Росією. Генерал армії підкреслив, що білоруські солдати, сержанти, офіцери вищої ланки однозначно неготові вирушати на війну в Україну, а, тим більше, підкорятися Російській Федерації, бо це буде пряма окупація Білорусі.

"Втім, такий розвиток подій стане сигналом для білоруських громадян і опозиції про те, що настав час захистити Білорусь, бо інакше на неї чекає війна і знищення. Це буде вирішальний момент: коли Росія намагатиметься монополізувати владу в Білорусі, запровадить воєнний стан та буде змушувати білоруську армію вступити у війну проти України, білоруси усвідомлять, що це пряма загроза їхньому життю та їхнім сім’ям. Досі білоруси нічого подібного не відчували, та все зміниться, коли Росія направить Білорусь у горнило війни. Це змусить їх виступити проти Росії і того режиму, який буде насаджений Москвою в Білорусі", - сказав Маломуж.

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За його словами, легітимних форматів контролю над Білоруссю у Російської Федерації немає. Маломуж підкреслив, що зараз і легітимність Лукашенка під великим питанням, однак усі інші дії Москви будуть взагалі незаконними, з точки зору білоруського законодавства, розуміння самих білорусів, зокрема, білоруських військових.

"Вони могли б змиритися, якби Білорусь контролював хтось зовні, але ж постане питання реальної війни, і під загрозою знищення опиниться не тільки білоруська армія, а й білоруські громадяни. Помирати ніхто не захоче", - підсумував генерал армії.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Лукашенко панічно боїться війни з Україною

Раніше російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін заявляв, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" він тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто Білорусь буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і "Хаймариси", й інша зброя. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенкові, - ред.) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", - вважає Фейгін.

Як зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, коли російський диктатор Володимир Путін відчує, що наближається поразка РФ у війні проти України, він спробує змусити Білорусь вступити у бойові дії. Тоді нависне загроза над Києвом, великими населеними пунктами і стратегічними об’єктами. Але якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовиться прямо вступати у війну і кидати свої війська проти України, це може стати спусковим гачком до того, що Путін віддасть наказ його усунути.

За словами білоруського політичного і громадського діяча Андрія Саннікова, у Білорусі є люди, яким вигідно прибрати самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Проте вони цього не зроблять. Білоруський диктатор навмисно оточив себе боягузами, щоб убезпечитися від замаху. Лукашенко підбирає таких людей у своє оточення, які будуть боятися "господаря".

Дивіться відеоінтерв'ю Главреду, в якому Маломуж розповів, яку гру влаштував Лукашенко, щоб напряму не воювати проти України:

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