Подоляк розповів, яким чином зробити Росію ізгоєм

Подоляк висловився про Росію / ОПУ

Щоб зробити Росію світовим ізгоєм, слід запустити два процеси, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія обов'язково має стати, м'яко кажучи, офіційним ізгоєм для європейських країн. Через схильність до максимально жорстоких і нелюдських способів масових вбивств громадян інших країн. Інакше ми ніколи не позбудемося російського тіньового лобі в бізнес-політичних елітах Європи, яке зараз дещо притихло, але продовжує в тіньовому режимі активно блокувати важливі антиросійські ініціативи. Тому, вважаю, нам слід максимізувати зараз два паралельні процеси. Обидва зможуть сильно впливати на європейську громадську думку", - пише він у соцмережах у четвер, 7 квітня.

Перший: організувати максимально широку міжнародну слідчу бригаду з розслідування масових військових злочинів російських військовослужбовців.

"Не тільки в Київській області. Щоб вийти на конкретні пофамільні підозри в міжнародних юрисдикціях для тисяч суб'єктів – громадян РФ", - уточнив Подоляк.

Другий: організувати великі виставки на площах європейських столиць під умовною назвою "Бучанська різанина".

"Фотографії вбитих, розтерзаних, спалених людей у всіх анатомічних подробицях, відео масштабних руйнувань мирних міст, розповіді очевидців і тих, що вижили. Потрібні справжні європейські емоції. Тільки так можна домогтися того, щоб рф надовго (назавжди) стала світовим чудовиськом", - зазначив представник ОП.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, згідно з якою Росія як і раніше буде намагатися захопити Україну військовим шляхом. Зараз російські війська працюють над перегрупуванням своїх підрозділів. У найближчі тижні вони можуть просунутися на східному і південному напрямках. Вони здійснять спробу захопити всі райони Донбасу.

Президент Зеленський сказав, що Україна готується до наступу Росії на схід. Окупанти стягують велику кількість військ і техніки в напрямку Донбасу і Харкова. За його словами, санкції проти Москви не зупиняють військову агресію Кремля, тому їх слід посилити.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про те, що РФ стала застосовувати авіацію в основному на Донбасі. На решті території України росіяни стали побоюватися задіяти авіацію, оскільки проти неї ефективно працює українська система протиповітряної оборони.

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