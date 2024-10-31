Одеський депутат влип у скандал з "поганою мовою": зʼявилось розʼяснення

Депутат Олександр Іваніцький пояснив, що його не так зрозуміли.

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Мовний скандал в Одесі - влип місцевий депутат / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Фейсбук Іваніцького

Коротко:

Депутат називав поганою російську мову

Іваніцький вів засідання українською, зробивши один виняток

Депутат Одеської міськради Олександр Іваніцький став фігурантом мовного скандалу у Мережі. Однак сам Іваніцький згодом пояснив, що його просто не так зрозуміли.

На засіданні 30 жовтня Іваніцький російською обговорював роботу місцевих комунальних служб. Але вже невдовзі депутат отямився — і, переймаючись адмінвідповідальністю, перейшов на українську.

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"Зараз штрафануть знову… переходжу на цю погану мову", — відповів Іваніцький.

Проте у Мережі не до кінця зрозуміли останню репліку депутата — мовляв, Іваніцький так гостро висловився щодо української.

Одеський депутат потрапив у мовний скандал - дивіться відео:

Сам депутат у своєму Facebook пояснив, що ішлося про "погану російську мову", а не українську, а ЗМІ нібито вирвали репліку з контексту.

Саме засідання Іваніцький вів українською, а на російську перейшов, відповідаючи одному з учасників заходу.

"Щодо тих, хто розганяє це як "зраду", - ви передаєте пас росіянам. А зважаючи на те, як активно ви відпрацьовуєте цю тему, ваші дії цілком свідомі. Чи вас обурює те, що я назвав російську мову поганою?" — поцікавився депутат.

Хто такий Олександр Іваніцький? З 2015 року Олександр Іваніцький - депутат Одеської міської ради 7 скликання від Політичної партії "Довіряй ділам". Голова постійної депутатської комісії питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій. У 1997 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури, спеціальність – промислове та цивільне будівництво, кваліфікація – інженер-будівельник. У 2010 році закінчив Одеську національну юридичну академію, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист. Закінчив аспірантуру Одеської державної академії будівництва та архітектури. Кандидат технічних наук, пише рух Чесно.

Мовний скандал - інші новини на тему

Як писав Главред, у Дрогобичі на Львівщині в одному з магазинів спалахнув новий мовний скандал. Покупець закликав касира обслуговувати його тією мовою, якою він говорить – російською. Касир пояснила чоловіку, що в магазині мова обслуговування українська. Але його така відповідь не влаштувала, і він спробував посперечатися з працівницею магазину, щоб довести, нібито вона не права.

Також читайте, як проректор столичного вишу з погрозами вигнав студентку, яка була проти російської мови. Дівчині довелося покинути навчальний заклад.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся мовний скандал – в одній з місцевих пекарень відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою. Почалося все з того, що дівчина зайшла до закладу і почула, що там грає російська музика. Після невеликої перепалки працівниця закладу продовжила відповідати російською мовою, вперто не бажаючи переходити на державну мову.

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