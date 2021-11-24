Новинський "по дружбі" вніс 30 мілонів застави за Труханова: нардеп повідомив деталі

За мера Одеси внесли 30 мільйонів гривень застави / УНІАН

За мера Одеси Геннадій Труханов увечері 23 листопада внесли 30 мільйонів гривень застави, призначених йому в якості запобіжного заходу вищим Антикорупційним судом.

Як виявилося, відповідну суму вніс народний депутат Вадим Новинський. За словами нардепа, у них "давня історія дружби", пише "УП".

читайте такожВенедиктова заявила, що проти Порошенка відкрито багато кримінальних справ"Це я вніс заставу. Коли в суді було озвучено рішення про запобіжний захід, я подзвонив по телефону і запропонував Геннадію Леонідовичу свої послуги. Він не відмовився. Я з 2014-го завжди намагаюся допомагати в таких ситуаціях і справах, в яких мені здається, є домішки політичного переслідування... З Трухановим у нас давня історія дружби, ми разом були ще в Раді 7 скликання. Тому у мене мотивація тільки дружня", - пояснив свій вчинок нардеп.

"Справа Труханова"

Мера Одеси разом з іншими 15 фігурантами підозрюють у створенні злочинної організації, яка фактично контролювала міську владу і діяла в декількох напрямках: передача земель під забудову пов'язаним забудовникам; незаконна приватизація; розкрадання бюджетних коштів.

17 листопада колегія суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишила заставу для мера Одеси Геннадія Труханова у справі НАБУ такою, як визначив слідчий суддя ВАКС - 30 мільйонів гривень. Кошти він повинен був перерахувати протягом 5 робочих днів.

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