"Нуль, навіть не один бал": Зеленський заявив, що до його президентства РНБО був "кладовищем"

Зеленський заявив, що до нього РНБО зовсім не працював / Facebook/sluganarodu.official

Володимир Зеленський впевнений, що в Україні не буде великої концентрації влади, а Рада нацбезпеки і оборони ставить на місце зрадників держави. Водночас до його президентства всі вважали РНБО "кладовищем".

Таку думку Зеленський озвучив під час брифінгу в Трускавці. Загалом він схвально оцінив роботу Ради національної безпеки та оборони. Український гарант переконаний, що тільки при його каденції орган нарешті запрацював і виглядає досить потужним.

Говорячи про те, як виросла роль РНБО, Зеленський заявив, що до нього цей орган не працював і був "кладовищем", куди відправляли міністрів, яких не можна просто звільнити. Глава держави вважає, що РНБО нічого не зробив при окупації Криму і початку війни.

"І тут заробив потужний орган, і дійсно так виглядає, а що вони собі дозволяють? На місце ставлять зрадників держави, ось що вони собі дозволяють. Неправильно це? Немає питань. Буде після мене по-іншому, а після мене точно буде", – відповів Зеленський на закиди щодо занадто активної діяльності РНБО.

Яких рішень чекати від РНБО в майбутньому

Український президент окреслив кілька тем, які планує розглянути РНБО. Серед них:

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постачання вугілля та Надра;

контрабанда.

"Питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також порушать на засіданнях РНБО. Важливо всім нам прожити опалювальний період і гідно його пройти, попри всі ризики", – підсумував президент.

Як минуло останнє засідання РНБО

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що орган прийняв новий пакет санкцій. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання, яке відбулося 17 вересня. Отже: