Не тільки виведення військ: Боррель назвав умови для укладення миру між Україною та РФ

Боррель назвав умови для укладення миру між Україною та РФ / Фото Reuters

Війна в Україні завершиться і тоді необхідно буде укласти угоду про мир з Росією. Однак є умови, виконання яких дасть змогу укласти цю угоду. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Journal du dimanche.

Боррель зазначив, що Росія в першу чергу повинна буде вивести з України всі свої війська.

Крім того, потрібно буде виплатити фінансовий внесок у відбудову України. А також всі винні у воєнних злочинах повинні отримати моральне та карне визнання.

Однак Боррель переконаний, шо Путін "добровільне не поступиться", тому війна може тривати ще довго.

"Ми маємо посилити нашу підтримку України, задовольняючи її значні військові та економічні потреби. Бо давайте не будемо мати ілюзій. Путін добровільно не поступиться", — сказав Боррель.

Він додав, що лише Україна повинна визначити умови для припинення військового конфлікту.

Переговори України і РФ про мир

Раніше Михайло Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

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