Кулеба їде до Британії: на порядку денному стратегічне партнерство між країнами

Кулеба відвідає Британію / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить візит до Великобританії. Він відвідає підготовче засідання діалогу стратегічного партнерства України та Британії.

В МЗС відзначили, що діалог стратегічного партнерства - це новий формат в українсько-британських відносинах і починається він згідно всеосяжної угоди, підписаної в жовтні 2020 року в Лондоні президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

На порядку денному будуть кроки для зміцнення українсько-британських відносин у політичній, торговельній, економічній, сфері безпеки та оборонній сферах.

Також Кулеба окремо підніме питання лібералізації візового режиму для українських громадян і зустрінеться з Державним секретарем у закордонних справах, Співдружності націй і розвитку Великобританії Ліз трас.

Це будуть двосторонні переговори, ключовими темами яких стануть консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам у ширшому Чорноморському регіоні.

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Крім цього, Кулеба має виступити на заході, присвяченому інвестиційним можливостям України.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Кулеба вважає, що бачення окремими країнами ЄС і НАТО України крізь призму їх відносин з Росією є головною перешкодою для вступу України до цих союзів.

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