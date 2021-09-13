Нова функція "Дії": українців почнуть сповіщати, якщо хтось захоче взяти кредит без їхнього відома

У Мінсоцполітики назвали попередні терміни початку роботи функції / УНІАН

У додатку "Дія" скоро з'явиться нова функція: користувачів будуть повідомляти про те, який банк і навіщо перевіряє кредитну історію.

Як розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, нова функція допоможе захиститися від шахраїв, пише " ТСН ".

"Якщо хтось намагається взяти кредит на ваше ім'я - вам буде надходити повідомлення, що банк перевіряє вашу кредитну історію", - зазначив міністр.

Нова функція буде доступна всім користувачам програми та запрацює вже через кілька тижнів.

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