Вийшов тизер нового моторошного хоррора від режисера "Повстання злісних мерців"

Зняв стрічку ірландський режисер Лі Кронін, найбільш відомий за фільмами жахів "Глибинне зло" і "Повстання зловісних мерців".

У український прокат фільм вийде 16 квітня 2026 року / колаж: Главред, фото: скріншот

Головні ролі у фільмі зіграли Джек Рейнор і Лайя Коста

В український прокат фільм вийде 16 квітня 2026 року

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший тизер надприродного фільму жахів "Мумія Лі Кроніна" (Lee Cronin's The Mummy).

Згідно з офіційним синопсисом до фільму, молода дочка журналіста безслідно зникає в пустелі. Сім'я переживає трагедію, яка розбиває їхнє життя на друзки. Вісім років по тому відбувається неможливе – дівчина повертається додому. Однак те, що мало стати дивом і радісним возз'єднанням, перетворюється на справжній кошмар.

Головні ролі у фільмі зіграли Джек Рейнор ("Сонцестояння", "Трансформери: Час вимирання"), Лайя Коста ("Одна любов", "Колискова"), Мей Каламаві ("Гладіатор 2", серіал "Місячний лицар"), Вероніка Фалькон ("Уявний друг", "Круїз у джунглях") та інші.

Зняв стрічку ірландський режисер Лі Кронін, найбільш відомий за фільмами жахів "Глибинне зло" (2019) і "Повстання зловісних мерців" (2023).

Серед продюсерів картини – такі титани жанру хоррор, як Atomic Monster і Blumhouse Productions, а її продюсерами виступили Джейсон Блум, Джеймс Ван і сам Лі Кронін.

Зйомки проходили навесні 2025 року в Ірландії та Іспанії.

В український прокат фільм вийде 16 квітня 2026 року, повідомили в прес-службі кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

