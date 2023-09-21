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"Рік. Харківщина": у проєкті Комарова Буданов розкрив секрет Харківського контрнаступу

Анна Підгорна
21 вересня 2023, 20:31 оновлено 21 вересня, 20:31
Очільник ГУР Кирило Буданов висловив власну думку про успіхи у звільненні Харківщини.
Документальний проєкт Дмитра Комарова "Рік. Харківщина"
Документальний проєкт Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" / колаж: Главред, фото: Прес-служба

29 вересня о 20:30 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться премʼєра авторського документального проекту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", який буде складатись з п’яти фільмів. Нова документальна робота журналіста присвячена річниці деокупації Харківської області та Слобожанського контрнаступу. Відступ росіян, який міноборони рф назвало "перегрупуванням", був стрімкий і хаотичний. Як ЗСУ провели цю показову контратаку і що в цьому допомогло? Вперше розкриваються раніше невідомі деталі подій того часу, про які вже можна говорити.

Випуски базуватимуться на унікальному журналістському досвіді та ексклюзивному, без перебільшення історичному відеоматеріалі: Дмитро слідує одразу за підрозділами Збройних сил України та опиняється у містах та селищах, щойно звільнених від російських військ. Також журналіст поспілкується з тими, хто відіграв ключову роль у звільненні Харківщини.

Наприклад, очільник ГУР Кирило Буданов назвав, що на його думку зіграло ключову ролі в успіху Харківського контрнаступу. "Раптовість, швидкість і рішучість дій", - коротко сказав головний розвідник країни в інтервʼю Дмитру Комарову.

відео дня

Крім цього, Кирило Буданов розповів про методи, якими росіяни користуються при спробах окупації нових територій. "Підміна реальності. Починається вона зазвичай зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів, розповідаючи, що їх історії не існує, вона неправильна. Що все це історично російські землі, що немає там таких народів. Нам треба повернути назад свою історію. Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і москву палили у свій час. Київська Русь в ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона славетна", - сказав Кирило Буданов.

Дивіться премʼєру авторського документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" 29 вересня о 20:30 на 1+1 Україна.

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