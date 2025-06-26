У фользі чи в контейнері: як найкраще зберегти кріп на зиму

Коротко:
- Заморожування гілочок кропу в плівці або фользі
- Заморожування подрібненого кропу в пластиковому контейнері
- Заморожування кропу у формочках для льоду
Кріп зберігає свій колір і аромат при правильному заморожуванні. Заморозити зелень можна різними способами. Як це зробити, розповість Главред.
Крім того, автор Youtube-каналу "А ти знав?" також розповіла, як найкраще зберегти кріп на зиму.
Заморожування гілочок кропу в плівці або фользі
Зелені гілочки кропу відмінно зберігаються в замороженому вигляді цілком. Щоб вони не зламалися, загортайте їх у плівку або у фольгу. Крім самого продукту і матеріалів для заморозки, приготуйте маркер для позначок.
Правила заморозки:
- Переберіть кріп, видаліть інші трави та засохле листя. Складіть у пучки і підріжте кінчики гілок.
- Промийте кріп у проточній воді, струсіть краплі води і покладіть на паперовий рушник для просушування.
- Викладіть кріп по кілька гілочок на харчову плівку або фольгу. Загорніть щільно кожен пучок.
- Підпишіть згортки маркером, щоб не розгортати щоразу в пошуках потрібного продукту.
- Розкладіть упакований кріп у морозильній камері на рівну поверхню.
- Через 3 години можете скласти упаковки з кропом компактно одна на одну.
Спочатку слід заморожувати гілочки кропу, розклавши їх на таці. Потім упакувати продукт для зберігання в морозилці. За такого заморожування зелень збереже структуру, аромат, колір і корисні властивості.
Заморожування подрібненого кропу в пластиковому контейнері
У пластиковому контейнері зазвичай заморожують подрібнену зелень кропу. Зелена маса заповнює ємність по всьому об'єму.
Інструкція для заморозки:
- Промийте зелень під проточною водою і залиште на рушнику, щоб стекла вода.
- Складіть усі гілочки кропу в рівні пучки і відріжте кінчики.
- Подрібніть зелень на дощечці. Утрамбуйте щільно подрібнену масу в контейнер.
- Закрийте контейнер щільно кришкою і відправте в морозилку.
- Для заморожування кропу вибирайте пластикові контейнери, призначені для заморозки. На дні такої ємності вказана допустима мінусова температура. Звичайна пластикова ємність під час заморожування може лопнути.
Зберігати кріп у пластикових контейнерах можна 6-12 місяців. Взимку ароматна зелень кропу знадобиться для приготування супів та інших страв.
Заморожування кропу у формочках для льоду
Заморозити подрібнену зелень кропу можна у формочках для льоду. Вийдуть готові кубики для заправки перших і других страв.
Інструкція для заморозки:
- Подрібніть промиту, відсортовану і просушену зелень.
- Розкладіть кріп щільно у формочки для льоду на 2/3 об'єму, залийте все невеликою кількістю води.
- Накрийте лоток для кубиків льоду поліетиленовою плівкою і відправте на заморожування.
- Дістаньте кубики зелені з форми після повного заморожування. Складіть їх у пакети і поверніть у морозилку на зберігання.
- За бажання замість води змішайте подрібнений кріп із розм'якшеним вершковим маслом і заповніть форми цією масою.
Рекомендується заливати рубану зелень кропу у формочках для льоду оливковою олією. Вийде готова приправа для заправки відвареної картоплі, запеченої риби або смаженого м'яса.
Дивіться відео про те, як найкраще зберегти кріп на зиму
Читайте також:
- Ще порадує свіжістю: яку зелень посадити в серпні
- Пара хвилин і готово: Клопотенко показав, як заморозити зелень легко і просто
- Цей рецепт млинців із сиром і зеленню за 20 хвилин змінить ваше уявлення про сніданок
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред