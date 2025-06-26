У фользі чи в контейнері: як найкраще зберегти кріп на зиму

Кріп зберігає свій колір і аромат при правильному заморожуванні.

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Як можна зберегти кріп свіжим надовго? / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "А ти знав?"

Коротко:

Заморожування гілочок кропу в плівці або фользі

Заморожування подрібненого кропу в пластиковому контейнері

Заморожування кропу у формочках для льоду

Кріп зберігає свій колір і аромат при правильному заморожуванні. Заморозити зелень можна різними способами. Як це зробити, розповість Главред.

Крім того, автор Youtube-каналу "А ти знав?" також розповіла, як найкраще зберегти кріп на зиму.

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Заморожування гілочок кропу в плівці або фользі

Зелені гілочки кропу відмінно зберігаються в замороженому вигляді цілком. Щоб вони не зламалися, загортайте їх у плівку або у фольгу. Крім самого продукту і матеріалів для заморозки, приготуйте маркер для позначок.

Правила заморозки:

Переберіть кріп, видаліть інші трави та засохле листя. Складіть у пучки і підріжте кінчики гілок.

Промийте кріп у проточній воді, струсіть краплі води і покладіть на паперовий рушник для просушування.

Викладіть кріп по кілька гілочок на харчову плівку або фольгу. Загорніть щільно кожен пучок.

Підпишіть згортки маркером, щоб не розгортати щоразу в пошуках потрібного продукту.

Розкладіть упакований кріп у морозильній камері на рівну поверхню.

Через 3 години можете скласти упаковки з кропом компактно одна на одну.

Спочатку слід заморожувати гілочки кропу, розклавши їх на таці. Потім упакувати продукт для зберігання в морозилці. За такого заморожування зелень збереже структуру, аромат, колір і корисні властивості.

Заморожування подрібненого кропу в пластиковому контейнері

У пластиковому контейнері зазвичай заморожують подрібнену зелень кропу. Зелена маса заповнює ємність по всьому об'єму.

Інструкція для заморозки:

Промийте зелень під проточною водою і залиште на рушнику, щоб стекла вода.

Складіть усі гілочки кропу в рівні пучки і відріжте кінчики.

Подрібніть зелень на дощечці. Утрамбуйте щільно подрібнену масу в контейнер.

Закрийте контейнер щільно кришкою і відправте в морозилку.

Для заморожування кропу вибирайте пластикові контейнери, призначені для заморозки. На дні такої ємності вказана допустима мінусова температура. Звичайна пластикова ємність під час заморожування може лопнути.

Зберігати кріп у пластикових контейнерах можна 6-12 місяців. Взимку ароматна зелень кропу знадобиться для приготування супів та інших страв.

Заморожування кропу у формочках для льоду

Заморозити подрібнену зелень кропу можна у формочках для льоду. Вийдуть готові кубики для заправки перших і других страв.

Інструкція для заморозки:

Подрібніть промиту, відсортовану і просушену зелень.

Розкладіть кріп щільно у формочки для льоду на 2/3 об'єму, залийте все невеликою кількістю води.

Накрийте лоток для кубиків льоду поліетиленовою плівкою і відправте на заморожування.

Дістаньте кубики зелені з форми після повного заморожування. Складіть їх у пакети і поверніть у морозилку на зберігання.

За бажання замість води змішайте подрібнений кріп із розм'якшеним вершковим маслом і заповніть форми цією масою.

Рекомендується заливати рубану зелень кропу у формочках для льоду оливковою олією. Вийде готова приправа для заправки відвареної картоплі, запеченої риби або смаженого м'яса.

Дивіться відео про те, як найкраще зберегти кріп на зиму

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