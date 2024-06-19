Простий рецепт настоянки з малини на горілці: солодкість приємно розіллється

Ось-ось настане сезон малини - а отже, якраз настане момент подумати про смачні напої. Главред розповідає, як зробити малинову настоянку на горілці.

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Чим корисна настоянка з малини? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Усе-таки чудова річ - у спекотний день спуститися до льоху, або відчинити двері до комори, або дістати з холодильника пляшечку (запорошену або запітнілу) смачної настоянки. Приміром, з малини, повідомляє проєкт Driscoll's.

Простий рецепт настоянки з малини на горілці

Інгредієнти:

500 г свіжої малини (або 300 г сушеної);

750 мл горілки;

200 г цукру (за бажанням).

Як зробити настоянку з малини:

Промийте малину і дайте їй обсохнути.

Помістіть малину в скляну банку і залийте горілкою.

Закрийте банку кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 2-4 тижні. Струшуйте банку раз на кілька днів.

Після настоювання процідіть настоянку через марлю або дрібне сито, додайте цукор за смаком і добре перемішайте.

Розлийте настоянку по пляшках і дайте їй відстоятися ще 1-2 тижні.

Отриману настоянку можна зберігати в темному прохолодному місці протягом кількох місяців.

Що таке Driscoll's? Компанія Driscoll's - провідний постачальник свіжої полуниці, малини, ожини та чорниці, яка займається цим уже понад століття. Станом на червень 2024 року на її YouTube-канал підписані 38,2 тисячі осіб.

Чим корисна настоянка з малини?

Настоянка з малини може бути корисною з кількох причин:

Вітамінне збагачення: Малина багата на вітамін C, який допомагає зміцнювати імунну систему, сприяє загоєнню ран і покращує загальний стан шкіри.

Антиоксиданти: У малині містяться антоціани і кверцетин, які є потужними антиоксидантами. Вони допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу вільних радикалів і сприяють уповільненню процесів старіння.

Поліпшення травлення: Малина містить харчові волокна, які сприяють здоровому травленню і допомагають регулювати рівень цукру в крові.

Протизапальна дія: Флавоноїди у складі малини мають протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в організмі.

Загальне зміцнення організму: Регулярне вживання настоянки з малини може сприяти загальному зміцненню організму завдяки вищезазначеним властивостям.

Загалом, настоянка з малини є корисним і приємним способом отримання вищевказаних переваг.

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