Усе-таки чудова річ - у спекотний день спуститися до льоху, або відчинити двері до комори, або дістати з холодильника пляшечку (запорошену або запітнілу) смачної настоянки. Приміром, з малини, повідомляє проєкт Driscoll's.
Простий рецепт настоянки з малини на горілці
Інгредієнти:
- 500 г свіжої малини (або 300 г сушеної);
- 750 мл горілки;
- 200 г цукру (за бажанням).
Як зробити настоянку з малини:
- Промийте малину і дайте їй обсохнути.
- Помістіть малину в скляну банку і залийте горілкою.
- Закрийте банку кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 2-4 тижні. Струшуйте банку раз на кілька днів.
- Після настоювання процідіть настоянку через марлю або дрібне сито, додайте цукор за смаком і добре перемішайте.
Розлийте настоянку по пляшках і дайте їй відстоятися ще 1-2 тижні.
Отриману настоянку можна зберігати в темному прохолодному місці протягом кількох місяців.
Що таке Driscoll's?
Компанія Driscoll's - провідний постачальник свіжої полуниці, малини, ожини та чорниці, яка займається цим уже понад століття. Станом на червень 2024 року на її YouTube-канал підписані 38,2 тисячі осіб.
Чим корисна настоянка з малини?
Настоянка з малини може бути корисною з кількох причин:
Вітамінне збагачення: Малина багата на вітамін C, який допомагає зміцнювати імунну систему, сприяє загоєнню ран і покращує загальний стан шкіри.
Антиоксиданти: У малині містяться антоціани і кверцетин, які є потужними антиоксидантами. Вони допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу вільних радикалів і сприяють уповільненню процесів старіння.
Поліпшення травлення: Малина містить харчові волокна, які сприяють здоровому травленню і допомагають регулювати рівень цукру в крові.
Протизапальна дія: Флавоноїди у складі малини мають протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в організмі.
Загальне зміцнення організму: Регулярне вживання настоянки з малини може сприяти загальному зміцненню організму завдяки вищезазначеним властивостям.
Загалом, настоянка з малини є корисним і приємним способом отримання вищевказаних переваг.
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