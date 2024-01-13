Як помити посудомийну машину всередині: 5 секретів ідеальної чистоти

Знання того, як очистити посудомийну машину всередині, не тільки гарантує чистий посуд, але й подовжує термін служби вашої машини.

https://glavred.net/lifehack/kak-pomyt-posudomoechnuyu-mashinu-vnutri-5-sekretov-idealnoy-chistoty-10532864.html Посилання скопійоване

Чому слід регулярно чистити посудомийну машину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Якщо ви помітили, що посуд не стає після посудомийки таким чистим, яким був раніше, не завжди це свідчить про поломку. Можливо посудомийну машину слід почистити. Главред дізнався, як очистити внутрішню частину посудомийної машини економним та екологічним способом.

Чому важливо регулярно мити посудомийну машину

При щоденному використанні в посудомийній машині накопичуються залишки їжі, жир, вапняний наліт та інші забруднення. Ці забруднення не тільки спричиняють неприємні запахи та цвіль, але й можуть вплинути на функціонування вашого приладу. Тому вкрай важливо знати, як правильно мити посудомийну машину, щоб запобігти можливим поломкам.

Як помити посудомийну машину всередині

Хоча на ринку є спеціальні засоби для чищення посудомийної машини, ви також можете обрати більш природний спосіб очищення.

відео дня

Первинна підготовка. Зніміть лотки та візки, щоб отримати кращий доступ до внутрішньої частини посудомийної машини. За допомогою кухонного паперу витріть усі видимі забруднення. Очищення фільтра. У фільтрі найбільше накопичується залишків їжі. Вийміть його та занурте у воду з кількома краплями рідкого миючого засобу. Для глибшого очищення додайте харчову соду або миючий оцет. Якщо він дуже брудний, дайте йому відмочитися протягом 15 хвилин, а потім очистіть усі частини старою зубною щіткою. Застосування оцту і харчової соди. Налийте 3 склянки оцту в посудомийну машину. Додайте 2 або 3 столові ложки харчової соди в ящик для пральних засобів. Запрограмуйте нормальний цикл при високій температурі (65ºC). Огляд. Після завершення циклу перевірте посудомийку, щоб переконатися, що вона чиста. Очистіть двері та гумки вологою ганчіркою або старою зубною щіткою, щоб отримати доступ до всіх кутів. Вентиляція. Залиште дверцята посудомийної машини напіввідчиненими, щоб видалити залишки вологи.

Щоб підтримувати посудомийну машину в оптимальному стані, рекомендується чистити її раз на місяць, особливо якщо ви користуєтеся приладом щодня.

Важливо розрізняти білий оцет і оцет для очищення. Хоча обидва використовуються для чищення, миючий оцет з 8% кислотністю є більш ефективним для дезінфекції та непридатним для споживання, на відміну від білого оцту, який має кислотність від 3% до 5%.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.