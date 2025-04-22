Як очистити пральну машину від плісняви та запаху: копійчані поради експерта

Майстер назвав засіб, який ефективно очищає пральну машину від плісняви.

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Після цього запах зникне / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Instagram

Ви дізнаєтесь:

Як правильно очистити гуму, барабан і порошкоприймач

Який режим прання обрати для видалення плісняви

Пральна машина — важлива побутова техніка, яка значно полегшує життя. Проте з часом у ній може з’явитися пліснява та неприємний запах, особливо на гумовій ущільнювальній резинці та у порошкоприймачі. Навіть якщо зовні все виглядає чисто, пліснява може накопичуватися у важкодоступних місцях всередині барабана.

Як прибрати плісняву з пральної машини: покрокова інструкція

Про це пише Главред з посиланням на YouTube-канал Мастер Плюс, очистити пральну машину можна простими засобами, які є майже в кожному домі:

Візьміть Доместос та щітку і обробіть усі відкриті ділянки, де видно плісняву.

Для важкодоступних місць використовуйте зубну щітку.

Після очищення промийте ці ділянки водою з миючим засобом та губкою.

Як прибрати запах з пральної машини: простий лайфхак

Щоб позбутися запаху та залишків плісняви всередині пралки:

Залийте білизну (відбілювач) у порошкоприймач.

Увімкніть найдовший режим прання з максимальною температурою (без попереднього прання!).

Після того як пральна машина набере воду, додайте ще трохи білизни через порошкоприймач. У моделях з вертикальним завантаженням для цього слід натиснути паузу, відкрити кришку і долити засіб.

Після завершення циклу, увімкніть кілька додаткових полоскань або коротких прань для повного усунення залишків миючих засобів.

Як часто потрібно чистити пральну машину?

Рекомендовано проводити таку глибоку очистку щонайменше раз на 1–2 місяці. Це допоможе продовжити термін служби пральної машини та забезпечить свіжість білизни після кожного прання.

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Хто такий Володимир Хатунцев? Володимир Хатунцев - майстер з ремонту, блогер, підприємець, власник компаній "Майстер Плюс" і "Техсервіс", що спеціалізуються на продажі запчастин до побутової техніки. Закінчив Вінницький національний технічний університет. Починав свою діяльність як майстер із ремонту пральних машин, потім створив YouTube-канал "Мастер Плюс" на більш ніж 630 тисяч підписників, у якому розповідає про ремонт побутової техніки, блогінг і побудову бізнес-процесів. Facebook

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