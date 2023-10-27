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Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

Юлія Куришко
27 жовтня 2023, 17:08
Конденсат може стати причиною проблем зі здоров’ям, а також псування фарби, штукатурки та дерев’яних виробів.
Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль
Волога білизна може спричинити цвіль у будинку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Із приходом холодів більшість людей почали розвішувати випрану білизну в будинку, адже не кожен має сушильну машину. Одним із найпопулярніших способів є використання сушарок з підігрівом або стандартних сушарок.

Однак такий спосіб може призвести до утворення конденсату і, як наслідок, чорної цвілі. Видання Mirror пояснює, як правильно використати сушку для одягу, щоб не мати проблем із цвіллю.

Конденсат може стати причиною проблем зі здоров’ям, а також псування фарби, штукатурки та дерев’яних виробів. Більш серйозно, стійка вогкість у приміщенні може бути середовищем для розмноження токсичної чорної цвілі.

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Єдиний надійний спосіб зупинити утворення конденсату - видалити всю вологу з приміщення, бажано за допомогою вентиляції. Це можна зробити, якщо у вас є кондиціонер або осушувач повітря, але іноді достатньо відкрити вікна та впустити холод.

Випрану білизну варто тримати в кімнаті із відкритим вікном і закритими дверима, щоб забезпечити вентиляцію. Так само потрібно завжди відкривати вікно після прийняття душу або ванни - залишати його відкритим принаймні на 10 хвилин із закритими дверима, щоб вивести зайву вологу.

А коли справа доходить до приготування їжі, використовуйте витяжку, накрийте каструлі кришками та відкрийте вікно чи двері, щоб надлишок пари вийшов.

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