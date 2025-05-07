Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з пирогом за 27 сек

Віталій Кірсанов
7 травня 2025, 05:50
63
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові до випробування? Уважно подивіться на ці дві картинки жінки та собаки, які печуть торт. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але якщо ви копнете глибше, ви виявите 3 крихітні відмінності, які ховаються в них. Як ви думаєте, чи зможете ви знайти їх усі всього за 27 секунд? Перевірте, наскільки гострий у вас зір!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж спливе час! Відмінності можуть бути, де завгодно, наприклад, у кольорах, формах або навіть у розміщенні найменших об'єктів. Будьте пильні, зберігайте зосередженість і не дозволяйте нічому вислизнути від вашої уваги. Думаєте, у вас усе вийде? Доведіть це!

Зверніть пильну увагу на всі деталі на зображенні: крихітні відмінності можуть ховатися на видноті.

Погляньте на загальний фон: елементи фону часто підлаштовуються, щоб збити вас з пантелику, тому уважно дивіться на ледь помітні зміни.

Ця головоломка ідеально підходить для перевірки ваших навичок спостереження, тож візьміть із собою друга і дізнайтеся, хто зможе знайти відмінності швидше!

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Трампа розкрили план заморозки війни та розведення військ в Україні

У Трампа розкрили план заморозки війни та розведення військ в Україні

08:16Світ
Санкції Грема: як Трамп заганяє Росію у глухий кут

Санкції Грема: як Трамп заганяє Росію у глухий кут

08:05Погляди
У Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви та постраждалі

У Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви та постраждалі

06:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ

"Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ

Китайський гороскоп на сьогодні 7 травня: Мавпам - стрес, Коням - зневіра

Китайський гороскоп на сьогодні 7 травня: Мавпам - стрес, Коням - зневіра

В Україну йдуть заморозки і дощі: синоптик попередила про різку зміну погоди

В Україну йдуть заморозки і дощі: синоптик попередила про різку зміну погоди

Бур’яни зникнуть і не повернуться, якщо облити їх одним засобом: садівники дали пораду

Бур’яни зникнуть і не повернуться, якщо облити їх одним засобом: садівники дали пораду

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

Останні новини

08:16

У Трампа розкрили план заморозки війни та розведення військ в Україні

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Санкції Грема: як Трамп заганяє Росію у глухий кутПогляд

08:00

"Чий Крим": Крістіна Орбакайте підтримала Аллу Пугачову і заговорила про війну

07:52

Дрони атакували РФ: під удар потрапили важливі військові заводи й аеродром у Підмосков'їВідео

Чи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війноюЧи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війною
07:10

Загадка, яка зацікавить усіх: де 3 відмінності між собаками в машині

06:48

У Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви та постраждаліФото

06:10

Як російські окупанти хваляться новими поставками зброї з ІрануПогляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з пирогом за 27 сек

Реклама
05:30

Чому неправильно казати "випити горнятко кави": якої помилки треба уникатиВідео

05:07

Як правильно мити полуницю: простий і ефективний спосіб

04:30

Чи можна заїжджати на цвинтар автомобілем: відповідь священникаВідео

04:03

Гороскоп на завтра 8 травня: Тельцям - раптовий прилив грошей, Козерогам - сюрприз

03:30

"Драпатимуть на кордони 1991 року": Загородній передрік Росії "цунамі"Відео

02:50

Путін "накрякав": у Мережі дізналися про ліквідацію ЗСУ комдива "елітних" військ РФ

02:25

"Куди тільки час подівся?": Меган Маркл показала свіже фото сина-іменинника

02:10

Авіаудари і скасовані рейси: що відбувається в Пакистані

02:00

"Як свиня": путіністка Кудрявцева дуже погладшала і не влазить у свої речі

01:16

Росія вдарила по Києву балістикою: Київ повідомляє про вибухи та займання

00:13

Сергій Притула на рідкісному фото показав маму та старшого брата

Реклама
00:12

Атака дронів на Москву: ППО працює, а рейси скасовуютьВідео

06 травня, вівторок
23:38

Долар на порозі стрибка: експерт розповів, яким буде курс до 9 травня

23:04

Дипломатичні кроки в найближчі тижні: Зеленський анонсував нові пакети допомогиВідео

22:51

Кім Кардаш'ян накинулася на охоронця за сукню: що той зробив

22:46

"Справу закрито": Кондратюк повідомив про завершення конфлікту з Козловським

22:32

Пошкоджено будинки, під завалами - люди: РФ завдала масованого удару по Запоріжжю

22:30

"Здавалося нормальним": українська співачка розповіла, як завдавала шкоди собі

22:25

Україна знищує "Шахеди" новітньою зброєю: Зеленський розкрив деталі

22:09

Наслідки російського удару по Сумщині: серед загиблих 6-річний хлопчикВідео

22:00

Обмін полоненими та новий канцлер Німеччини: головні новини України (дайджест)

21:56

"Мене підвели": Ольга Сумська попросила вибачення після звернення до Зеленського

21:28

"Огидне відчуття": Джамала розповіла про захоплення окупантами будинку в Криму

21:15

"Молився Богу, щоб побути з рідними": щемливі кадри із звільненими воїнамиФотоВідео

21:01

Чи зможе Трамп "досидіти" до кінця свого терміну - названо цікавий нюанс

20:57

"Змогла побороти страх": вагітна Slavia показала екстремальну фотосесію

20:48

Армія РФ намагається оточити велике місто і зазнає великих втрат: деталі від військового

20:41

Зрушення у справі трибуналу проти РФ: Сибіга натякнув на конкретику

19:52

Як захистити розсаду огірків до висадки: простий спосіб від городникаВідео

19:50

Українцям виплатять до 100 доларів: яка країна ЄС виділила грошову допомогу

19:38

Окупанти розстріляли 3-х українських військовополонених на Донеччині – Офіс генпрокурора

Реклама
19:30

"Шукаю принца": Віра Брежнєва в трусах заявила про термінові пошуки чоловіка в Бухарі

19:27

Військові на Донеччині: війна дронів неможлива без РЕБ актуально

19:21

Який вид м'яса найкорисніший для людини та навіть омолоджує - відповідь здивуєВідео

19:15

Мороз та грозові дощі: які області атакує шторм

19:10

Українці можуть перейти на більший вид пенсії: скільки можна отримати та як

19:10

Провал у Бундестазі: хто встромив у спину ніж для МерцаПогляд

19:03

РФ вдарила ракетою по передмістю Сум: є жертви, більшість поранених - дітиФотоВідео

18:50

ЗСУ готують сюрприз: Україна розробляє нові дрони, які можуть змінити війну

18:45

Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації

18:30

Ціла таблиця Менделєєва: у магазинному торті за 300 гривень нарахували 18 Е-шокФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти