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Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності в картинці з моряком на кораблі за 17 с

Віталій Кірсанов
27 червня 2025, 05:50
79
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній головоломці представлені дві схожі картинки моряка на кораблі. Хоча на перший погляд ці дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.

У вас найуважніші очі, якщо ви можете знайти ці три відмінності за 17 секунд.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Тільки той, хто володіє чудовою увагою до деталей, може вирішити такі головоломки за відведений час. Якщо ви зможете знайти всі відмінності за 17 секунд, ви будете одним із них.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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