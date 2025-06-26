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Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з дівчиною в аеропорту за 41 с

Віталій Кірсанов
26 червня 2025, 16:33
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Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Сьогоднішня головоломка трохи потренує ваш мозок. Ви готові до цього? Уважно подивіться на два зображення дівчини, яка несе свій багаж в аеропорту. На перший погляд вони здаються схожими, але на картинці заховані 3 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 41 секунду?

У вас найуважніші очі, які можуть знайти найменші зміни? Що ж, настав час дізнатися правду! На перший погляд ці зображення можуть здатися однаковими, але не обманюйте себе, адже є три ледь помітні відмінності, які потрібно виявити якомога швидше.

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Ваше завдання: знайти всі три, перш ніж закінчиться час! Ці відмінності можуть бути де завгодно: у кольорі, формі або навіть у тому, як розміщені об'єкти.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Думаєте, у вас усе вийде? Запустіть таймер і подивіться, чи зможете ви знайти всі три відмінності менш ніж за 41 секунду.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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