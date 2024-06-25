Такі засмічення майже неможливо ліквідувати за допомогою вантуза, і потрібен виїзд сантехніка.

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Сантехнік назвав продукт, який категорично не можна змивати в раковину / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Багато хто з нас може нашкодити сантехніці навіть не підозрюючи про це. Сантехнік Том Воттс і компанія Magnet Kitchens дали кілька важливих порад про те, що не можна змивати в раковину.

Річ у тім, що в TikTok з'явилося відео, яке зібрало понад 16 мільйонів переглядів і розповідає про небезпеку виливання жиру і жирних олій у раковину. У ролику показано наслідки помилки домовласника: жир повністю засмічує злив, а його великі скупчення потребують лопати, щоб збити його і дати воді стекти.

"Не кладіть жир у раковину", - пише користувач TikTok ThatPlumbGuy у супровідному написі.

відео дня

"Це найгірший блокіратор зливу, не рахуючи дитячих серветок".

Дивіться відео про те, що буде, якщо зливати жир у раковину:

А сантехнік Том Воттс пояснив, що жирні олії та мастила, які потрапили в кухонні стоки, висихають і тверднуть, спричиняючи серйозні засмічення в трубах, пише Mirror.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.

Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.

"Це наражає на ризик пошкодження вашу раковину і будь-які прилади (посудомийні, пральні машини і бойлери) на вашій кухні", - попередив експерт.

Після застигання олії засмічення не вдасться усунути за допомогою вантуза, і знадобиться виїзд сантехніка, який використовує дороге обладнання для видалення засмічення. А ось якщо трубопровід не підлягає відновленню через незворотні пошкодження, то вам доведеться заплатити вже за повну заміну труб".

Засіб від плям на одязі інфографіка / Інфографіка: Главред

Експерти Magnet попереджають, що дуже важливо правильно утилізувати жир і жирні олії.

"Замість того, щоб виливати жир у раковину, зберіть його в контейнер або вилийте в окремий кошик і утилізуйте, щойно він охолоне і затвердіє", - кажуть у компанії.

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