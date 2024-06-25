Сантехнік назвав продукт, який категорично не можна змивати в раковину

Багато хто з нас може нашкодити сантехніці навіть не підозрюючи про це. Сантехнік Том Воттс і компанія Magnet Kitchens дали кілька важливих порад про те, що не можна змивати в раковину.
Річ у тім, що в TikTok з'явилося відео, яке зібрало понад 16 мільйонів переглядів і розповідає про небезпеку виливання жиру і жирних олій у раковину. У ролику показано наслідки помилки домовласника: жир повністю засмічує злив, а його великі скупчення потребують лопати, щоб збити його і дати воді стекти.
"Не кладіть жир у раковину", - пише користувач TikTok ThatPlumbGuy у супровідному написі.
"Це найгірший блокіратор зливу, не рахуючи дитячих серветок".
Дивіться відео про те, що буде, якщо зливати жир у раковину:
@thatplum6guy Another grease video ive found, this ond was eventually cleared. На щастя. Dont put grease down your sink #thatplumbguy#fypシ#grease#plumbers#blockage#howto#sink♬ original sound - ThatPlumbGuy
А сантехнік Том Воттс пояснив, що жирні олії та мастила, які потрапили в кухонні стоки, висихають і тверднуть, спричиняючи серйозні засмічення в трубах, пише Mirror.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.
Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.
"Це наражає на ризик пошкодження вашу раковину і будь-які прилади (посудомийні, пральні машини і бойлери) на вашій кухні", - попередив експерт.
Після застигання олії засмічення не вдасться усунути за допомогою вантуза, і знадобиться виїзд сантехніка, який використовує дороге обладнання для видалення засмічення. А ось якщо трубопровід не підлягає відновленню через незворотні пошкодження, то вам доведеться заплатити вже за повну заміну труб".
Експерти Magnet попереджають, що дуже важливо правильно утилізувати жир і жирні олії.
"Замість того, щоб виливати жир у раковину, зберіть його в контейнер або вилийте в окремий кошик і утилізуйте, щойно він охолоне і затвердіє", - кажуть у компанії.
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