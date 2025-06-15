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Незвичайний ребус: знайдіть собаку серед безлічі панд за 11 секунд

Віталій Кірсанов
15 червня 2025, 03:30
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Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Сьогоднішня головоломка полягає в пошуку собаки серед панд. Тож, якщо ви вважаєте себе генієм з рівнем IQ 140+, то знайдіть собаку всього за 11 секунд.

Отже, ви готові прийняти виклик? Давайте коротко розглянемо зображення. Це зображення - кумедна візуальна головоломка з безліччю мультяшних панд. На перший погляд вони всі дуже схожі. Але є захований собака, який трохи відрізняється від панд. Завдання: знайти собаку, захованого серед панд. Тож якщо ви вважаєте, що ваш IQ вищий, ніж у 99% людей, то, використовуючи свій гострий IQ і спостережливість, знайдіть собаку за 11 секунд.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Практикуючи ці типи головоломок, ваш IQ підвищиться, а ваші навички спостереження, навички мислення та аналітичні здібності покращаться.

Вітаємо вас, якщо ви серед тих, хто помітив собаку за відведений час.

У вас чудові зорові навички, оскільки більшість людей не можуть знайти його за 11 секунд.

Заховану собаку можна побачити на зображенні нижче.

головоломка
Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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