Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Суперілюзія: знайдіть заховану сірникову коробку за 3 секунди

Віталій Кірсанов
12 червня 2025, 05:50
63
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній головоломці ми пропонуємо вам виявити заховану сірникову коробку.

Щоб зробити цю головоломку трохи складнішою, є обмеження за часом, протягом якого ви маєте знайти заховану сірникову коробку. Ви маєте виявити її за 3 секунди.

відео дня

Переваги головоломок з візуальними ілюзіями виходять за рамки простої розваги. Ці головоломки можуть поліпшити зорову пам'ять, оскільки ми зберігаємо зображення об'єкта/тварини, яку шукаємо.

У вас є навички справжнього майстра головоломок? Якщо - так, то пориньте в цю головоломку і почніть пошук! Всього найкращого.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Вітаємо вас, якщо ви серед тих, хто помітив заховану сірникову коробку за відведений час.

У вас чудові зорові навички, оскільки більшість людей не можуть знайти її за 3 секунди.

Заховану сірникову коробку можна побачити на зображенні нижче.

головоломка
Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила по Харкову: спалахнули пожежі, серед постраждалих - діти

РФ вдарила по Харкову: спалахнули пожежі, серед постраждалих - діти

07:25Війна
Зеленського запросили на саміт G7: чи відбудеться зустріч із Трампом

Зеленського запросили на саміт G7: чи відбудеться зустріч із Трампом

06:51Світ
Зеленський виступив із гучною заявою про цінність життя українців: що сказав

Зеленський виступив із гучною заявою про цінність життя українців: що сказав

01:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося

Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося

Китайський гороскоп на завтра 12 червня: Драконам - жертви, Півням - боротьба

Китайський гороскоп на завтра 12 червня: Драконам - жертви, Півням - боротьба

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Останні новини

08:10

Як Путін шукає шляхи знищити Україну

07:25

РФ вдарила по Харкову: спалахнули пожежі, серед постраждалих - дітиФотоВідео

07:10

Де собака на картинці: більшість людей не зможуть його знайти

06:51

Зеленського запросили на саміт G7: чи відбудеться зустріч із Трампом

06:10

Як почався масштабний літній наступ РФ?Погляд

Українцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-уУкраїнцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-у
05:50

Суперілюзія: знайдіть заховану сірникову коробку за 3 секунди

05:26

Як зробити зі звичайної сорочки трендову всього за одну хвилину - лайфхак

04:34

Як заснути за лічені хвилини: науковці розповіли про простий трюк з ногоюВідео

04:00

Будуть свіжими та чистими: експерти закликали замочити штори в одному засобі

Реклама
03:20

Полунична повня дарує новий початок: доля яких 2 знаків зміниться назавжди

02:51

Чи потрібно відновлювати Донбас: економіст спрогнозував долю регіонуВідео

02:12

Коли народжуються справжні генії, які рухають людство вперед: 4 магічні дати

01:30

Тяжкохвора Селін Діон дала жару в Лас-ВегасіВідео

01:19

Зеленський виступив із гучною заявою про цінність життя українців: що сказав

00:28

Економіка України може обігнати російську: у США назвали умову

11 червня, середа
23:41

"Друг" Путіна пообіцяв допомогти Україні: що відомо

23:21

"Доведеться вибирати між поганим і дуже поганим": на РФ чекають серйозні проблемиВідео

23:03

Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума - інсайдери розкрили нові деталі

22:56

РФ атакувала Київ новим реактивним дроном: відомі його особливості

22:30

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

Реклама
22:03

Після нещодавньої госпіталізації: Надя Дорофєєва розповіла про свій стан

21:41

"Бракує слів": помер засновник легендарного гурту The Beach Boys

21:29

Стали відомі реальні плани Путіна на Одесу - Росія в Молдові не зупинитьсяВідео

21:26

Рідкісні та загадкові: знайдено найкоротші прізвища в Україні

21:25

Чи вимикатимуть зв'язок під час обстрілів: нардеп розставив всі крапки над "і"

21:24

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

20:37

Удар по гаманцю: в Україні різко "підскочили" тарифи на комуналку

20:26

Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - деталі від Зеленського

20:17

Які собаки найспокійніші: названо 10 "тихих" порід

20:16

Чи підвищать з 1 липня штрафи за порушення ПДР: чітка відповідь поліції

19:50

Чому удар по Лаврі чи Софії став виключно питанням часуПогляд

19:41

Захопити Одесу та вийти на кордони інших країн: Зеленський назвав "мішень" РФВідео

19:30

У одній з областей України ввели графіки відключень світла: у чому причина

19:20

Зеленський назвав головну умову справжнього миру в Україні

19:10

Кремль випробує НАТО на міцністьПогляд

18:54

Мішель і Барак Обама показали сімейну ідилію - рідкісне фото

18:53

Де найбільше вітаміну С: названо суперкорисний овоч

18:51

Драпатий йде з посади командувача Сухопутних військ і назвав результати реформ

18:47

Одяг, який притягне нещастя: що не можна вдягати 12 червня, прикмети

18:47

Чи знизить Зеленський призовний вік до 18 років: в ОП поділилися прогнозом

Реклама
18:43

Симпатія або хитрий план: Новак сказав, чому Трамп намагається врятувати РосіюВідео

18:16

Почалась пожежа: в Генштабі підтвердили ураження стратегічних цілей в тилу РФ

18:03

Плюс 20% до кінця року: в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт

17:42

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в магазині за 23 сек

17:41

Чи можна вірити в Бога, але не ходити в церкву - священник здивував відповіддюВідео

17:40

Лише один секрет: як приготувати полуничне варення з цілими ягодами за 5 хвилинВідео

17:28

Гривня зростає: євро та долар почали різко падати

17:08

Поблизу авіабази: в Енгельсі пролунав гучний вибух, деталі

16:59

Авіація ЗСУ знищила секретний об'єкт РФ на Курщині: ЗМІ повідомили про втрати

16:57

Культове кіно Sony Pictures тепер на Київстар ТБ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти