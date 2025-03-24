Відро для сміття без запаху: експерт порадив недорогий засіб для чищення відра

Ви дізнаєтеся:
- Який саме засіб необхідно використовувати для чищення відра для сміття
- Де саме використовувати цей засіб
Усім відомо, що сміттєві домашні відра необхідно регулярно чистити, особливо ті, які знаходяться на кухні. Регулярно очищаючи кухонні відра, ви позбавляєтеся від неприємних запахів і знижуєте ризик розмноження бактерій. Експертка з прибирання Шантель Міла пропонує просту пораду, як забезпечити, щоб відро для сміття на кухні завжди пахло свіжістю. Про це пише Daily Express.
У блогерки Шантель Міли 1,5 млн підписників у TikTok. Багатьом цікаві її прості лайфхаки, які гарантують, що будинок завжди буде в найкращому стані без особливих зусиль. В одному з відео вона поділилася простим лайфхаком, як позбавити відра для сміття від неприємного запаху.
Вона радить: "Протирайте сміттєві баки олією перцевої м'яти, щоб відлякувати комах і усувати запахи".
Ця порада може включати в себе або використання олії перцевої м'яти на внутрішній стороні кришки сміттєвого бака, або на дні сміттєвого бака.
Олію перцевої м'яти для боротьби з неприємними запахами зі сміттєвого бака також можна використовувати, капнувши кілька крапель на невелику тканину і протерши нею відро для сміття.
Насадка з олією перцевої м'яти відмінно справляється із завданням, оскільки вона маскує будь-які неприємні запахи завдяки своєму свіжому, сильному аромату, а також своїм антибактеріальним властивостям, які допомагають нейтралізувати джерело запаху.
Відомо також, що олія перцевої м'яти відлякує комах від сміттєвих баків, включно з мухами, мурахами, кліщами, павуками, міллю і тарганами.
Сильні властивості олії відлякувати шкідників зумовлені її різким і сильним запахом, особливо ментолом, який, як відомо, порушує нюх шкідників.
Сильний запах олії перцевої м'яти також ускладнює комахам переміщення і пошук джерел їжі, що своєю чергою ще більше відлякує їх від перебування в будь-якому місці, обробленому олією перцевої м'яти.
Використання олії перцевої м'яти на відрах для сміття дасть змогу створити чисту і свіжу кухню без занепокоєння щодо їдких хімікатів або занепокоєння щодо того, що докучливі комахи перетворять вашу кухню на свій новий дім.
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Що таке Daily Express
Daily Express - щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії.
Видання є головною газетою Express Newspapers, що є дочірньою компанією холдингу Northern & Shell, чиїм одноосібним власником є Річард Десмонд.
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