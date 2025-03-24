Відро для сміття без запаху: експерт порадив недорогий засіб для чищення відра

Олія перцевої м'яти відлякує комах від сміттєвих баків.

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Експерт порадив недорогий засіб для чищення відра для сміття / колаж: Главред, фото: скріншот із TikTok

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Який саме засіб необхідно використовувати для чищення відра для сміття

Де саме використовувати цей засіб

Усім відомо, що сміттєві домашні відра необхідно регулярно чистити, особливо ті, які знаходяться на кухні. Регулярно очищаючи кухонні відра, ви позбавляєтеся від неприємних запахів і знижуєте ризик розмноження бактерій. Експертка з прибирання Шантель Міла пропонує просту пораду, як забезпечити, щоб відро для сміття на кухні завжди пахло свіжістю. Про це пише Daily Express.

У блогерки Шантель Міли 1,5 млн підписників у TikTok. Багатьом цікаві її прості лайфхаки, які гарантують, що будинок завжди буде в найкращому стані без особливих зусиль. В одному з відео вона поділилася простим лайфхаком, як позбавити відра для сміття від неприємного запаху.

відео дня

Вона радить: "Протирайте сміттєві баки олією перцевої м'яти, щоб відлякувати комах і усувати запахи".

Ця порада може включати в себе або використання олії перцевої м'яти на внутрішній стороні кришки сміттєвого бака, або на дні сміттєвого бака.

Олію перцевої м'яти для боротьби з неприємними запахами зі сміттєвого бака також можна використовувати, капнувши кілька крапель на невелику тканину і протерши нею відро для сміття.

Насадка з олією перцевої м'яти відмінно справляється із завданням, оскільки вона маскує будь-які неприємні запахи завдяки своєму свіжому, сильному аромату, а також своїм антибактеріальним властивостям, які допомагають нейтралізувати джерело запаху.

Відомо також, що олія перцевої м'яти відлякує комах від сміттєвих баків, включно з мухами, мурахами, кліщами, павуками, міллю і тарганами.

Сильні властивості олії відлякувати шкідників зумовлені її різким і сильним запахом, особливо ментолом, який, як відомо, порушує нюх шкідників.

Сильний запах олії перцевої м'яти також ускладнює комахам переміщення і пошук джерел їжі, що своєю чергою ще більше відлякує їх від перебування в будь-якому місці, обробленому олією перцевої м'яти.

Використання олії перцевої м'яти на відрах для сміття дасть змогу створити чисту і свіжу кухню без занепокоєння щодо їдких хімікатів або занепокоєння щодо того, що докучливі комахи перетворять вашу кухню на свій новий дім.

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