Чи можна повторно використовувати пергаментний папір - лайфхак

Експерти розповіли, коли можна повторно використовувати пергаментний папір.

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Чи можна повторно використовувати пергаментний папір / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Кухня навиворіт"

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Чи безпечно повторно використовувати пергаментний папір

Коли можна повторно використовувати пергаментний папір

Як очистити використаний пергаментний папір

Пергаментний папір - нехитра зброя кухонного світу. Він може слугувати антипригарною підкладкою для випікання печива, ідеальною поверхнею для розкачування тіста, покриттям для розігріву їжі та кондитерським мішком. Главред з'ясував, чи можна використовувати пергаментний папір повторно.

Авторка Youtube-каналу "Кухня навиворіт" також розповіла про хитрощі готування з папером для випічки.

Чи безпечно повторно використовувати пергаментний папір

За словами експерта з безпеки харчових продуктів Деріна Детвайлера, пергаментний папір можна використовувати повторно в деяких ситуаціях, але з обмеженнями, пише Martha Stewart.

"Безпека повторного використання пергаментного паперу залежить від того, як його використовували спочатку, і чи не ввібрала він олію, залишки їжі або забруднювальні речовини, які можуть становити ризик для безпеки продуктів харчування", - пояснює він.

Хоча повторне використання пергаментного паперу може скоротити кількість відходів, Детвайлер підкреслює, що це слід робити тільки в безпечних, контрольованих умовах.

Коли можна повторно використовувати пергаментний папір

Чистота. Загалом, пергаментний папір можна використовувати повторно до трьох разів, якщо він не має видимих ушкоджень і забруднень.

"Пергаментний папір може бути використаний повторно в деяких випадках, залежно від його стану", - підтверджує сертифікований фахівець із харчової промисловості Джесіка Гевін.

"Якщо папір залишається чистим і неушкодженим, його можна використовувати повторно", - каже вона.

Вплив високої температури. Крім видимого жиру, крихкості та потемніння, ще одним фактором, який слід враховувати перед повторним використанням пергаментного паперу, є рівень тепла, якого він зазнав раніше.

"Пергаментний папір можна використовувати повторно після запікання продуктів за температури 250 градусів за Фаренгейтом (приблизно 120°C, - ред) або вище. Така температура вбиває більшість бактерій з молока, яєць і олії, що робить його безпечним для випічки з низьким вмістом жиру, наприклад, печива, бісквітів і рулетів", - пояснює Гевін.

Як очистити використаний пергаментний папір

Готуючи пергаментний папір до повторного використання, виконайте такі прості дії, щоб забезпечити його збереження:

Акуратно витріть крихти або сміття сухою тканиною або м'якою щіткою.

Якщо папір злегка жирний, промокніть його чистим рушником, але не використовуйте воду.

Якщо пергаментний папір злегка вологий, дайте йому повністю висохнути на повітрі перед зберіганням, щоб запобігти появі цвілі.

Зберігайте його в плоскому вигляді в сухому, прохолодному місці - найкраще між двома аркушами паперу або в герметичному контейнері.

Коли не варто використовувати пергаментний папір повторно

Контакт із жирами. Ніколи не використовуйте пергаментний папір повторно, якщо він становить загрозу безпеці.

"Пергаментний папір часто використовується під час випікання та смаження, де він вбирає жир, вологу та частинки їжі. Під час повторного використання залишки жирів можуть окислюватися і стати згірклими, що може призвести до появи неприємного присмаку і загрози здоров'ю", - каже Детвайлер.

Контакт із сирим білком. Детвайлер не радить повторно використовувати пергаментний папір, який був у контакті з сирими білками, такими як м'ясо, птиця або морепродукти, через ризик бактеріального зараження.

Антипригарні покриття. Детвайлер зазначає, що деякі види пергаментного паперу покриті силіконом або іншими антипригарними речовинами.

"Багаторазовий вплив високих температур може зруйнувати покриття, що згодом призведе до потрапляння хімічних речовин у їжу", - вказав експерт.

Чим замінити пергаментний папір

Альтернативою пергаментному паперу можуть стати силіконові килимки для випічки, які можна мити і використовувати повторно, і невибілений компостований пергаментний папір, що компостується, який забезпечує безпечнішу утилізацію. Скляний і керамічний посуд для випічки також може скоротити потребу у використанні пергаментного паперу з антипригарним покриттям.

Дивіться відео про хитрощі приготування з папером для випічки

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