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Куди поставити холодильник у маленькій кухні - поради експерта

Віталій Кірсанов
1 травня 2025, 15:18
977
Холодильники вважаються одними з найбільших побутових приладів для кухні.
Куди поставити холодильник у маленькій кухні
Куди поставити холодильник у маленькій кухні / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Полезные заметки"

Ви дізнаєтеся:

  • Де можна розташувати холодильник у маленькій кухні
  • Де не рекомендується встановлювати холодильник

При виборі холодильника для маленької кухні розмір і габарити - ключові фактори. Компактні моделі розроблені спеціально для економії простору. До того ж працездатність і рівень споживання електроенергії багато в чому залежить від розташування холодильника. Главред розповість, куди поставити холодильник у маленькій кухні.

Авторка Youtube-каналу "Корисні нотатки" також розповіла, куди найкраще поставити холодильник у маленькій кухні.

Розташування холодильника має бути максимально практичним, щоб можна було швидко і без особливих зусиль дістати з нього продукти під час готування. Незручне розташування холодильника на кухні загрожує тим, що корисний простір на кухні може значно скоротитися.

Де можна розташувати холодильник на кухні

  • Встановлюємо холодильник у кутку - нерідко найкомфортнішим місцем встановлення холодильника стає кут, особливо зручним може бути розміщення відразу біля входу на кухню.
  • Встановлення холодильника в нішу - дуже зручне розміщення, за якого увага на холодильнику не загострюється, його можна навіть не помічати на кухні, поки не знадобиться щось дістати з його камери.
  • Вбудовуємо холодильник у меблі - для такого монтажу холодильника потрібно купувати вбудований холодильник, який не має власних декоративних панелей. Подібні холодильники компактніші, ніж окремі, але вони цілком інтегруються в меблі і не виділяються на тлі загального інтер'єру.
  • Розміщуємо холодильник у коридорі - деколи ситуація складається таким чином, що, розмістивши на кухні всі меблі і техніку, місця для того, щоб розташувати холодильник зовсім не залишається. Особливо актуально це в тому випадку, якщо кухня дуже маленька, а розмістити потрібно холодильник великий або просто високий.
  • Встановлення холодильника під стільницю - такий варіант розміщення холодильника виявляється актуальним у тому разі, якщо не потрібні великі об'єми, і агрегат висотою до 85 см цілком підходить. Так можна встановити не тільки холодильник, а й окремо морозильну камеру поруч із холодильником, створивши, таким чином, своєрідний дводверний side-by-side.

Де не рекомендується встановлювати холодильник

Неправильне встановлення холодильника може не тільки призвести до того, що ми можемо не відчувати достатній комфорт під час використання побутового приладу, але також може статися поломка пристрою, без втручання майстра обійтися буде складно. Слід визначити для себе, де холодильник категорично не можна встановлювати.

  • Холодильник не можна ставити біля плити або обігрівальних приладів - тепло, що випромінюється такою технікою, буде негативно впливати на роботу пристрою, може спровокувати його поломку, крім цього, через вплив надлишкового тепла ззовні, корпус цілком може деформуватися.
  • Холодильник не може бути встановлений на відкритий балкон - навіть якщо кліматичний клас холодильника вказує на те, що він може працювати при низьких або навіть при негативних температурах, холодильник категорично не можна встановлювати на відкритому балконі. Агресивний вплив зовнішнього середовища у вигляді сміття, опадів, низької температури або, навпаки, занадто високої, дуже скоро призведуть до поломки.
  • Не варто встановлювати холодильник далеко від розеток - довжина сучасних холодильників досить обмежена, а підключення приладу через подовжувач або мережевий фільтр не рекомендується. Якщо підключити холодильник через мережевий фільтр, у найнезручніший момент мережевий фільтр може відключити пристрій, адже під час запуску компресора напруга підвищується до пікової, вона може перевищити допустиму межу мережевого фільтра, й останній вимкне пристрій.
  • Не можна встановлювати холодильник впритул до стінок або меблів - навколо стінок холодильника має постійно циркулювати повітря, що сприятливо позначається на тепловіддачі компресора і випарника. В іншому разі холодильник може перегріватися, температура всередині камер може підвищуватися.

Якщо не дотримуватися технічних вимог до встановлення холодильника, основним наслідком у такому разі стає поломка пристрою або його неправильна робота, а результатом буде потрапляння в ремонт холодильників.

Дивіться відео про те, куди поставити холодильник у маленькій кухні

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