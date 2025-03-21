Як створити пасивний дохід: мільйонерка дала суперпоради

На думку Дженні Ву, необхідно розробити чіткий план прибутковості.

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Як створити пасивний дохід / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН.ua

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Які саме поради дає Дженні Ву

Засновниця компанії Mind Brain Emotion, докторка Дженні Ву, яка заробляє понад 1 мільйон доларів лише на Amazon, дала свою пораду №1, як почати успішно підробляти. Про це пише Сnbc.

"Ідея традиційної роботи з 9 до 5 у корпоративному середовищі ніколи не була для мене. Я завжди хотіла фінансової свободи та гнучкості, щоб працювати на своїх умовах. Тому за останні два десятиліття, будучи студенткою, штатним співробітником, науковим дослідником і домогосподаркою, я почала займатися різними видами підробітку", - зазначила вона. відео дня

За її словами, тепер у неї є кілька джерел пасивного доходу: продаж карткових ігор на Amazon, створення онлайн-курсів, виступи в компаніях про емоційний інтелект, читання лекцій в університетах та імпакт-інвестування.

Її порада №1 для тих, хто також хоче обзавестися пасивними джерелами доходу, - розробити чіткий план прибутковості.

"Занадто часто я бачу, як люди занурюються у свої захоплення, не замислюючись про те, як і коли вони отримають прибуток. Ця помилка може як сприяти, так і перешкоджати вашому успіху", - зазначила вона.

Три речі, які слід мати на увазі, на її думку:

Знайте свої цифри. Необхідно розуміти, скільки ви готові інвестувати і потенційно втратити, перш ніж станете прибутковим. Щоб знати це, необхідне реалістичне розуміння вашого початкового чистого прибутку і способів підвищення вашої прибутковості.

Уникайте поширених пасток, які можуть завдати шкоди прибутковості: заниження цін на свої послуги, нездатність точно враховувати свій час, ігнорування альтернативних витрат.

Починайте з кінцевої мети і ставте себе на перше місце. Прибутковість - не тільки гроші, вона також стосується того, як ваше підприємство впливає на якість вашого життя. Ваше фізичне і психічне благополуччя має бути на першому місці.

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