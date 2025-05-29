Як дати таблетку коту без зайвого стресу - перевірені способи

Ви дізнаєтеся:
- Як правильно дати таблетку кішці
- Перевірені способи давати котам таблетки
Коли домашньому коту прописують ліки в таблетках, то їх прийом нагадує цілу епопею. Просто попросити вихованця проковтнути таблетку і запити її водою не вийде. Тому потрібно йти на хитрощі. Главред розповідає, як правильно дати кішці таблетки, щоб вона їх з'їла і навіть не помітила.
Youtube-канал "Поради від ветеринарної клініки New Vet" також розповідає, як дати таблетку коту.
Як правильно дати таблетку кішці
"Що робити, якщо моя кішка відмовляється приймати таблетку?", - часто запитують власники "хвостиків". Насправді є кілька прийомів, які дають змогу обдурити хитрого кота і таки змусити його проковтнути те, що лікар прописав.
Візьміть таблеткодавач
Це спеціальний пристрій, який на вигляд нагадує шприц. Таблетку поміщають у наконечник пристрою, а потім видавлюють коту в рот.
Вихованця потрібно буде тримати, щоб засунути йому таблеткодавач, а потім змусити проковтнути ліки, тому цей спосіб для "буйних" котів і кішок не підходить.
Подрібніть і змішайте з кормом
Це один із вірних способів, як дати кішці таблетку, якщо вона виривається, і не хоче ковтати ліки. Потрібно подрібнити таблетку в порошок і змішати з вологим кормом, наприклад, або ж натуральною їжею, але бажано з соусом.
Постарайтеся зробити так, щоб кішка були голодними і за обидві щоки наминали їжу, навіть не помічаючи, що з нею щось не так.
Тут є один важливий момент: не всі ліки можна подрібнювати, тому напередодні порадьтеся з ветеринаром.
Розчиніть таблетку у воді
Трапляється, що хворий "хвостик" відмовляється від їжі, тому трюк таблетка в кормі не проходить. У цьому разі ліки також радять подрібнити, а потім розчинити у воді. Поїти, можливо, доведеться насильно, закутавши кішку в ковдру.
Сховайте таблетку в ласощах
Як дати кішці таблетку, якщо вона не хоче їсти її ні з кормом, ні з водою? Є ще один спосіб, який не підведе - сховайте пігулку в спеціальних ласощах, які можна знайти в зоомагазинах.
Ласощі мають невеликий отвір, куди вставляється пігулка. Спочатку кішці потрібно запропонувати ласощі без ліків, а потім у процесі непомітно підсунути з ними. Ніякого стресу - ні у вас, ні у вихованця.
Дивіться відео про те, як правильно дати кішці таблетки
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