Для українців така "фішка" не новизна.

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Іноземці були приголомшені, дізнавшись про призначення маловідомої функції дверей / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Одна жінка поділилася в TikTok "запаморочливою" особливістю, яку вона виявила на своїх дверях, і, схоже, вона не єдина, хто про це абсолютно не знав.

Одна мама була вражена маловідомою особливістю дверей - і, схоже, вона була не самотня в цьому новопридбаному знанні. Користувачка TikTok, у якої майже 3 000 підписників, висловила своє здивування.

Іноземці були приголомшені, дізнавшись про призначення маловідомої функції дверей / Фото: скріншот із відео

"Мені було сьогодні стільки років, коли я це дізналася. Сьогодні я дізналася дещо нове: у моєї дочки постійно відчиняються двері, і я сказала їй, що потрібно просто купити дверну пробку. А вона каже: "Мамо, у мене вже є дверний обмежувач", ну, ви бачите цю штуку, це дверний обмежувач, він зупиняє двері, коли ви їх закриваєте, щоб дверна ручка не вдарилася об стіну", - поділилася жінка.

відео дня

Хоч для нас така функція не новинка, але серед іноземців її відео стало дуже популярним.

Один із глядачів прокоментував: "Чому ми всі щойно це дізналися?".

Інший додав: "Я починаю думати, що ми взагалі нічого не знаємо".

Дивіться відео здивованої жінки:

До речі, раніше ми розповідали, яке "тонке послання" приховано в логотипі Coca-Cola. Coca-Cola - один із найбільш упізнаваних світових брендів, чий культовий логотип миттєво впізнається на полицях супермаркетів. Але виявляється, що за цим дизайном ховається прихований сенс.

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