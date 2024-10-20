Іноземці були приголомшені, дізнавшись про призначення маловідомої функції дверей

Одна жінка поділилася в TikTok "запаморочливою" особливістю, яку вона виявила на своїх дверях, і, схоже, вона не єдина, хто про це абсолютно не знав.
Одна мама була вражена маловідомою особливістю дверей - і, схоже, вона була не самотня в цьому новопридбаному знанні. Користувачка TikTok, у якої майже 3 000 підписників, висловила своє здивування.
"Мені було сьогодні стільки років, коли я це дізналася. Сьогодні я дізналася дещо нове: у моєї дочки постійно відчиняються двері, і я сказала їй, що потрібно просто купити дверну пробку. А вона каже: "Мамо, у мене вже є дверний обмежувач", ну, ви бачите цю штуку, це дверний обмежувач, він зупиняє двері, коли ви їх закриваєте, щоб дверна ручка не вдарилася об стіну", - поділилася жінка.
Хоч для нас така функція не новинка, але серед іноземців її відео стало дуже популярним.
Один із глядачів прокоментував: "Чому ми всі щойно це дізналися?".
Інший додав: "Я починаю думати, що ми взагалі нічого не знаємо".
Дивіться відео здивованої жінки:
До речі, раніше ми розповідали, яке "тонке послання" приховано в логотипі Coca-Cola. Coca-Cola - один із найбільш упізнаваних світових брендів, чий культовий логотип миттєво впізнається на полицях супермаркетів. Але виявляється, що за цим дизайном ховається прихований сенс.
Вам може бути цікаво:
- 6 найкращих варіантів, як приховати живіт одягом: поради від модельєра Андре Тана
- Прихована загроза: чому не можна використовувати прищіпки для сушіння одягу
- Оптична ілюзія розкриє вашу приховану силу: що ви бачите на зображенні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред