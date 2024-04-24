Андре Тан визвірився на українців за покупки в іноземних брендів

Український дизайнер Андре Тан розлютився на українців за те, що ті віддають перевагу іноземним брендам одягу, замість українських.
Як написав він на своїй сторінці в Instagram, зараз пішла хвиля хейту щодо українських брендів. "Пряма цитата: "Українські бренди охрініли, ким вони себе уявили. У тій же Zara можна таке купити.". Окей, окей - бачив я кілометрові черги в Києві на відкритті Zara. І як вам це? Приємніше віддавати останні гроші світовому мас-маркету, у якого і так усе добре? Їм не холодно, не жарко від ваших грошей", - каже він.
відео дня
Дизайнер також вирішив пояснити свою позицію. За його словами, іспанець завжди купить в іспанця, француз - у француза, італієць - в італійця, "бо вірять у те, що кращими за своїх же своїх не зроблять, підтримують і роблять внесок у свою економіку". "А ми чим гірші? Якого біса ми повинні спонсорувати чужу економіку, на шкоду своїй, вибираючи не свого виробника? Подумайте, будь ласка! Давайте підтримувати українське і робити крок до перемоги разом", - закликає Андре Тан.
Тим часом, користувачі та підписники знаменитості стали обурюватися в коментарях, що українські бренди в рази дорожчі за популярні марки.
Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі
Нагадаємо, раніше Андре Тан розповів, як путіністка Повалій, яка зрадила Україну і тепер живе в Росії, вкрала у нього сукню.
Раніше Андре Тан назвав найголовніші тренди весни 2024 і заявив, що без цих речей не зможе обійтися жодна модниця. За його словами, глобальна тенденція весни - курс на жіночність, тому не варто боятися проявляти себе в різних іпостасях.
Вас також може зацікавити:
- Як цієї осені виглядати стильно: п'ять модних образів від Андре Тана
- Тренди зими 2023-24: Андре Тан розповів, що обов'язково має бути в гардеробі
- "Дивом залишився з волоссям": Андре Тан розповів про візит Періс Гілтон до Києва
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред