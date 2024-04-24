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Андре Тан визвірився на українців за покупки в іноземних брендів

Олена Кюпелі
24 квітня 2024, 16:15
Андре Тан образився через те, що українці віддають перевагу іноземним брендам перед українськими.
Андре Тан закликав купувати українське
Андре Тан закликав купувати українське / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан розлютився на українців за те, що ті віддають перевагу іноземним брендам одягу, замість українських.

Як написав він на своїй сторінці в Instagram, зараз пішла хвиля хейту щодо українських брендів. "Пряма цитата: "Українські бренди охрініли, ким вони себе уявили. У тій же Zara можна таке купити.". Окей, окей - бачив я кілометрові черги в Києві на відкритті Zara. І як вам це? Приємніше віддавати останні гроші світовому мас-маркету, у якого і так усе добре? Їм не холодно, не жарко від ваших грошей", - каже він.

Дизайнер також вирішив пояснити свою позицію. За його словами, іспанець завжди купить в іспанця, француз - у француза, італієць - в італійця, "бо вірять у те, що кращими за своїх же своїх не зроблять, підтримують і роблять внесок у свою економіку". "А ми чим гірші? Якого біса ми повинні спонсорувати чужу економіку, на шкоду своїй, вибираючи не свого виробника? Подумайте, будь ласка! Давайте підтримувати українське і робити крок до перемоги разом", - закликає Андре Тан.

Тим часом, користувачі та підписники знаменитості стали обурюватися в коментарях, що українські бренди в рази дорожчі за популярні марки.

Підписники Андре Тана висловили свою позицію Підписники
Андре Тана висловили свою позицію / Скріншот re_tan_official
Підписники Андре Тана висловили свою позицію Підписники Андре Тана висловили
свою позицію / Скриншот re_tan_official
Підписники Андре Тана висловили свою позицію Підписники
Андре Тана висловили свою позицію / Скриншот re_tan_official

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Нагадаємо, раніше Андре Тан розповів, як путіністка Повалій, яка зрадила Україну і тепер живе в Росії, вкрала у нього сукню.

Раніше Андре Тан назвав найголовніші тренди весни 2024 і заявив, що без цих речей не зможе обійтися жодна модниця. За його словами, глобальна тенденція весни - курс на жіночність, тому не варто боятися проявляти себе в різних іпостасях.

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