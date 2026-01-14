Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Що заборонено розігрівати в мікрохвильовці: названо 7 продуктів

Віталій Кірсанов
14 січня 2026, 14:49
107
Мікрохвильова піч - суперзірка кухні, вірний друг, який допомагає розігріти їжу і швидко приготувати перекус.
Які продукти ніколи не слід гріти в мікрохвильовці
Які продукти ніколи не слід розігрівати в мікрохвильовці / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Які продукти ніколи не слід гріти в мікрохвильовці
  • Наслідки неправильного використання мікрохвильовки

Деякі продукти просто не підходять для швидкого нагрівання, що призводить до різних неприємних наслідків. Главред з посиланням на видання Backyard Garden lover назвав сім продуктів, які ніколи не слід розігрівати в мікрохвильовці.

Автор youtube-каналу "А-Айсберг Майстер Майстрів" також розповів, які продукти заборонено розігрівати в мікрохвильовці.

відео дня

Яйця в шкаралупі

Коли мікрохвильова піч нагріває рідину всередині яйця, то швидко утворюється пара. Тиск збільшується, поки яйце не вибухає. Це може статися всередині мікрохвильовки під час нагрівання або навіть після того, як ви виймете яйце.

Якщо ви хочете швидко приготувати яйце, набагато безпечніше зварити його на плиті або розбити в посуд, придатний для мікрохвильовки, перед нагріванням.

Перець чилі

Нагрівання цілих перців чилі, особливо гострих сортів, в мікрохвильовій печі може бути небезпечним заняттям. Перці містять речовину під назвою капсаїцин, яка надає їм гостроту. При нагріванні в мікрохвильовій печі капсаїцин випаровується, утворюючи концентрований туман.

Коли ви відкриваєте дверцята мікрохвильовки, цей сильний перцевий аромат потрапляє в повітря. Його вдихання може викликати подразнення легенів і горла, напади кашлю і печіння в очах. Перець чилі краще запекти або обсмажити на плиті, що забезпечить належну вентиляцію.

Паніровані або смажені продукти

Мікрохвильова піч нагріває їжу, впливаючи на молекули води, в результаті чого хрустка скоринка перетворюється на мокру, огидну тінь колишньої себе. Щоб правильно відновити паніровані або смажені продукти, використовуйте духовку, тостер або фритюрницю. Ці прилади використовують сухе тепло для нагрівання продуктів і відновлення їх хрусткої скоринки, що дає набагато кращий результат.

Заморожене м'ясо

Використання мікрохвильовки для розморожування здається швидким рішенням, але часто створює більше проблем. Мікрохвильові печі нагрівають їжу нерівномірно, що означає, що деякі частини м'яса можуть почати готуватися, в той час як інші залишаються твердими.

Таке нерівномірне розморожування не тільки впливає на текстуру, роблячи м'ясо жорстким і гумовим в деяких місцях, але і може створити проблему безпеки харчових продуктів. Частково приготовані ділянки можуть потрапити в "небезпечну зону" - діапазон температур, при якому бактерії швидко розмножуються. Найбезпечніший спосіб розморозити заморожене м'ясо - залишити його на ніч у холодильнику або за допомогою холодної води.

Приготовані макарони та рис

Підігрів звичайної пасти або рису в мікрохвильовій печі - швидкий спосіб отримати суху, грудкувату страву. Інтенсивне тепло мікрохвильовки швидко витягує вологу з крохмалю, в результаті чого ви отримуєте затверділі зерна і жорстку локшину. Краї часто стають хрусткими і несмачними, а центр залишається теплим. Крім того, неправильно зберігається рис може становити небезпеку для здоров'я, так як в ньому можуть розмножуватися бактерії, що викликають "синдром смаженого рису", який може привести до харчового отруєння.

Щоб правильно розігріти макарони або рис, додайте в каструлю трохи води або бульйону і акуратно розігрійте на плиті, періодично помішуючи.

Виноград

Поміщення винограду в мікрохвильову піч призводить до дивного і небезпечного наукового явища. Виноград може генерувати плазму, яка представляє собою перегрітий, заряджений електрикою газ. Ви можете побачити іскри або навіть невеликі вогняні кулі всередині мікрохвильової печі.

Це відбувається тому, що розмір і форма винограду діють як антена для мікрохвиль, створюючи між ними потужне електричне поле. Це цікавий науковий експеримент для контрольованої лабораторної обстановки, але жахлива ідея для кухонної техніки.

Перероблене м'ясо

Перероблене м'ясо, таке як хот-доги, ковбасні вироби та сосиски, містить різні консерванти та добавки. Під впливом мікрохвильового випромінювання хімічний склад цих продуктів може змінитися. Цей процес може призвести до утворення продуктів окислення холестерину (COP), які пов'язані з проблемами зі здоров'ям.

Крім того, сосиски можуть розірватися і висохнути, а ковбасні вироби можуть стати гумовими і жирними. Для кращого смаку і текстури найкраще нагрівати ці продукти на сковороді на плиті або вживати їх в холодному вигляді.

Дивіться відео про те, які продукти заборонено розігрівати в мікрохвильовці

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування мікрохвильова піч цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

16:15Енергетика
Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

15:30Синоптик
У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

14:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

Останні новини

16:15

Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

16:07

Що таке EcoFlow і як він працює: чи можна від нього живити всю квартиру

15:52

Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху"Відео

15:43

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

15:37

Привид у підземеллях Львова видав попередження для українців: який знак він залишивВідео

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
15:30

Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

15:21

"Бідна ти з Марусею": дружина нового міністра оборони Федорова висловилася про його призначення

14:59

Манго як система: що ми насправді їмо, коли купуємо цей фрукт новини компанії

14:49

Що заборонено розігрівати в мікрохвильовці: названо 7 продуктів

Реклама
14:44

30 млн рублів податків на армію агресора: на Житомирщині колишній чиновник Андрій Задирака працює з російським бізнесом - ЗМІ

14:41

У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

14:29

"Є свої випробування": Lida Lee розповіла про табу у стосунках із Салемом

14:26

Світлана Білоножка розповіла, як їй доводиться виживати - деталі

14:21

Шмигаль став новим главою Міненерго і зробив важливу заяву

13:48

Помер депутат від партії "Слуга народу" Олександр Кабанов - що відомо

13:46

Чому 15 січня не можна впускати в будинок чужих людей: яке церковне свято

13:32

Доліній скасували черговий ювілейний концерт у РФ

13:21

Стане тепліше на 33%: як обігріти кімнату без додаткового обігрівача

13:11

"Не буду більше": Кончита Вурст остаточно відреклася від Євробачення

13:03

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні - на який строк

Реклама
13:02

Дизайнер і муза: що відомо про дружину нового міністра оборони Михайла Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

12:58

Шахраї видають себе за Міненерго: як українцям не потрапити на гачок

12:50

Зв'язки з Ілоном Маском і не тільки - що відомо про нового міністра оборони Федорова

12:44

Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України

12:35

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

12:24

В одній області оголосили обов’язкову евакуацію: кому потрібно негайно виїхати

11:57

Як пережити ніч без опалення: поради, що допоможуть швидко зігрітися

11:49

Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини – відомі терміни

11:45

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

11:45

Україна не може на 100% протидіяти атакам РФ: Зеленський зробив заяву

11:38

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

11:35

Гороскоп Таро на завтра, 15 січня: Козерогам - знайти простір, Рибам - цілі

11:27

"Платимо десять за дві сесії": Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховуванняВідео

11:22

У Києві злили воду з систем опалення: чи будуть проблеми з відновленням тепла

11:04

Собчак публічно принизила свого чоловіка: що вона зробила

10:58

Чи почне соняшникова олія різко дорожчати: українцям сказали, до чого готуватися

10:58

Мороз із сюрпризами: якою буде погода на Житомирщині до кінця тижня

10:55

Був командиром взводу спецпідрозділу "Кара-Дах": загинув молодий лейтенант "Чикаго"Ексклюзив

10:48

Техніка може згоріти: на що звернути увагу при купівлі зарядної станції

Реклама
10:37

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", але відкинула всі звинувачення

10:15

У Росії помер популярний актор, зірка серіалу "Каменська"

10:11

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

10:05

Чи залишаться українці без газу через атаки РФ: експерт оцінив найгірші сценарії

09:59

ЄС готує спецпосланця для перемовин з РФ: з’явилися перші імена претендентів

09:16

РФ проводить диверсії в Європі: ЗМІ назвали небезпечну для України ціль Кремля

09:10

"Чарівнику можна довіряти": Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів"

09:07

Народжені тримати слово: чотири знаки зодіаку з залізним почуттям обов'язку

09:06

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січняФото

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 січня (оновлюється)

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти