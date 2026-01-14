Що заборонено розігрівати в мікрохвильовці: названо 7 продуктів

Мікрохвильова піч - суперзірка кухні, вірний друг, який допомагає розігріти їжу і швидко приготувати перекус.

Які продукти ніколи не слід розігрівати в мікрохвильовці / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

Які продукти ніколи не слід гріти в мікрохвильовці

Наслідки неправильного використання мікрохвильовки

Деякі продукти просто не підходять для швидкого нагрівання, що призводить до різних неприємних наслідків. Главред з посиланням на видання Backyard Garden lover назвав сім продуктів, які ніколи не слід розігрівати в мікрохвильовці.

Автор youtube-каналу "А-Айсберг Майстер Майстрів" також розповів, які продукти заборонено розігрівати в мікрохвильовці.

Яйця в шкаралупі

Коли мікрохвильова піч нагріває рідину всередині яйця, то швидко утворюється пара. Тиск збільшується, поки яйце не вибухає. Це може статися всередині мікрохвильовки під час нагрівання або навіть після того, як ви виймете яйце.

Якщо ви хочете швидко приготувати яйце, набагато безпечніше зварити його на плиті або розбити в посуд, придатний для мікрохвильовки, перед нагріванням.

Перець чилі

Нагрівання цілих перців чилі, особливо гострих сортів, в мікрохвильовій печі може бути небезпечним заняттям. Перці містять речовину під назвою капсаїцин, яка надає їм гостроту. При нагріванні в мікрохвильовій печі капсаїцин випаровується, утворюючи концентрований туман.

Коли ви відкриваєте дверцята мікрохвильовки, цей сильний перцевий аромат потрапляє в повітря. Його вдихання може викликати подразнення легенів і горла, напади кашлю і печіння в очах. Перець чилі краще запекти або обсмажити на плиті, що забезпечить належну вентиляцію.

Паніровані або смажені продукти

Мікрохвильова піч нагріває їжу, впливаючи на молекули води, в результаті чого хрустка скоринка перетворюється на мокру, огидну тінь колишньої себе. Щоб правильно відновити паніровані або смажені продукти, використовуйте духовку, тостер або фритюрницю. Ці прилади використовують сухе тепло для нагрівання продуктів і відновлення їх хрусткої скоринки, що дає набагато кращий результат.

Заморожене м'ясо

Використання мікрохвильовки для розморожування здається швидким рішенням, але часто створює більше проблем. Мікрохвильові печі нагрівають їжу нерівномірно, що означає, що деякі частини м'яса можуть почати готуватися, в той час як інші залишаються твердими.

Таке нерівномірне розморожування не тільки впливає на текстуру, роблячи м'ясо жорстким і гумовим в деяких місцях, але і може створити проблему безпеки харчових продуктів. Частково приготовані ділянки можуть потрапити в "небезпечну зону" - діапазон температур, при якому бактерії швидко розмножуються. Найбезпечніший спосіб розморозити заморожене м'ясо - залишити його на ніч у холодильнику або за допомогою холодної води.

Приготовані макарони та рис

Підігрів звичайної пасти або рису в мікрохвильовій печі - швидкий спосіб отримати суху, грудкувату страву. Інтенсивне тепло мікрохвильовки швидко витягує вологу з крохмалю, в результаті чого ви отримуєте затверділі зерна і жорстку локшину. Краї часто стають хрусткими і несмачними, а центр залишається теплим. Крім того, неправильно зберігається рис може становити небезпеку для здоров'я, так як в ньому можуть розмножуватися бактерії, що викликають "синдром смаженого рису", який може привести до харчового отруєння.

Щоб правильно розігріти макарони або рис, додайте в каструлю трохи води або бульйону і акуратно розігрійте на плиті, періодично помішуючи.

Виноград

Поміщення винограду в мікрохвильову піч призводить до дивного і небезпечного наукового явища. Виноград може генерувати плазму, яка представляє собою перегрітий, заряджений електрикою газ. Ви можете побачити іскри або навіть невеликі вогняні кулі всередині мікрохвильової печі.

Це відбувається тому, що розмір і форма винограду діють як антена для мікрохвиль, створюючи між ними потужне електричне поле. Це цікавий науковий експеримент для контрольованої лабораторної обстановки, але жахлива ідея для кухонної техніки.

Перероблене м'ясо

Перероблене м'ясо, таке як хот-доги, ковбасні вироби та сосиски, містить різні консерванти та добавки. Під впливом мікрохвильового випромінювання хімічний склад цих продуктів може змінитися. Цей процес може призвести до утворення продуктів окислення холестерину (COP), які пов'язані з проблемами зі здоров'ям.

Крім того, сосиски можуть розірватися і висохнути, а ковбасні вироби можуть стати гумовими і жирними. Для кращого смаку і текстури найкраще нагрівати ці продукти на сковороді на плиті або вживати їх в холодному вигляді.

Дивіться відео про те, які продукти заборонено розігрівати в мікрохвильовці

