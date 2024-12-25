Перемир'я, падіння режиму Путіна і ризик цунамі: Росс сказав, чим здивує 2025 рік

Ключові транзити планет 2025 року будуть дуже важливими й матимуть значний вплив на події в Україні та світі.

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Влад Росс розповів, які важливі події відбудуться у 2025 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Коли зупиняться бойові дії

Коли не можна вступати в шлюб

Дата завершення війни в Україні та падіння режиму Путіна в РФ

Астролог Влад Росс склав гороскоп на 2025 рік і розповів, як ключові транзити планет вплинуть на війну в Україні та ситуацію в РФ. Також фахівець пояснив, що можна і не варто робити під час руху планет.

Росс прогнозує заморозку війни

Як розповів астролог в інтерв'ю Главреду, 24 лютого закінчиться період ретроградного Марса, а 28-го - і його стаціонарність.

"Саме в дні, коли Марс замре на небі, можуть зупинитися і бойові дії. Щоб завершилася будь-яка війна, потрібно, щоб зупинився сам бог війни - Марс. Ось це і станеться наприкінці лютого", - сказав астролог.

За його словами, можна прогнозувати, що бойові дії можуть бути заморожені в період з кінця лютого і до 25 травня, коли Сатурн увійде в Овна і впорядкує цей знак.

Крім того, з 3 березня і до 14 квітня 2025 року на нас чекає період ретроградності Венери. У зв'язку з цим у березні та квітні 2025 року краще не одружуватися і не виходити заміж.

"Кажуть, що ті, хто одружився в травні, будуть маятися все життя, але не цього разу - краще в новому році створювати сім'ю в травні, ніж у березні або квітні", - порадив Росс.

Загалом, ретро Венера принесе переосмислення любовних стосунків, фінансових справ і творчих прагнень.

Росії "світить" переворот

З 14 по 29 березня очікується коридор весняних затемнень.

"Сатурн і Нептун зійдуться в місячному затемненні в середині березня. Коли минулого разу була така комбінація, впала Берлінська стіна, впав радянський режим, і посипалося все в республіках. Тому є всі підстави очікувати, що в ці дні посиплеться режим Путіна. Та й загалом, березень може бути поворотним періодом. Якщо явний переворот у Росії не станеться в березні 2025-го, то він буде підкилимним, а все вирішиться у вересні, коли буде другий коридор затемнень", - свідчить гороскоп 2025.

Дивіться відео - Астрологічний прогноз Влада Росса на 2025 рік:

Осінній коридор затемнень відбудеться з 7 по 21 вересня.

"У день Богородиці буде друге затемнення вересня, і саме цей день може стати останнім для російської влади. Затемнення в такий день - це сприятливий момент, щоб покінчити з мафією на чолі Росії. Тому мій прогноз такий: переворот у Росії станеться або в березні, або у вересні-жовтні. Точно можна сказати, що війна не закінчиться, поки в РФ не станеться переворот, і поки ми не побачимо повішеного Путіна", - вважає Влад Росс.

Ще одна важлива астрологічна подія - входження Нептуна в знак Овна 30 березня.

Що принесе цей транзит:

можуть з'явитися нові глобальні об'єднання, у зв'язку з чим можливі нові хвилі еміграції;

може змінитися концепція кордонів, зокрема й України;

можуть бути ухвалені важливі рішення щодо того, коли і що повернеться в Україну.

Коли може бути укладено перемир'я

"Дуже позитивний аспект на нас чекає з 25 травня до 1 вересня, коли Сатурн увійде до знака Овна, після чого повернеться в Риби. Цей транзит принесе світові енергію структурних змін, буде вимальовуватися закінчення війни і перемир'я", - прогнозує астролог.

Також цей період принесе хороші сміливі починання, необхідність брати на себе відповідальність за свої дії.

"Овен - знак починань і лідерства, а Сатурн додає дисципліну, довгострокові перспективи, а також розуміння того, як може завершитися ця війна. Важливо буде не лише починати нові проєкти, а й довести їх до кінця. Світ зіткнеться з необхідністю переглянути старі структури і ввести нові. Це може стосуватися політики, економіки, технологій. Овен спонукатиме діяти рішуче, а Сатурн гарантуватиме те, що дії будуть не поверхневими, а глибокими і опрацьованими", - зазначив астролог.

Водночас, за його словами, війну в Україні буде приборкано лише після входження Сатурна в знак Овна, а відбудеться це в красиву дату - 25.05.2025.

Коли Україна почне процес відновлення

З 10 червня 2025 року до 29 червня 2026 року Юпітер переміститься в знак Рака, розширюючи внутрішній світ, допомагаючи краще усвідомити свої почуття, стати мудрішим і глибшим. Цей рік сприятливий для формування національної ідентичності, зокрема, він піде на користь українській ідентичності. Також у цей період почнеться бум будівництв. Коли Юпітер входить у знак Рака, завжди все починає будуватися і відбудовуватися.

"Ось і Україна почне відбудовуватися з другої половини року, саме після 10 червня підуть інвестиції в землю і будівництво", - вважає Влад Росс.

Хто такий Влад Росс Влад Росс – український дипломований астролог, астрополіттехнолог. Народився в Одесі, астрологією займається з 1993 року. Консультує людей з усього світу, серед його клієнтів було і залишається чимало українських політиків та зірок шоу-бізнесу. У 1993-2000 роках навчався в московському Зороастрийському інституті Павла Глоби, пише сайт Влада Росса.

2025-й стане роком інновацій

У 2025 році відбудеться дуже хороший транзит Урана. 7 липня планета вперше за 84 роки повернеться в знак Близнюки. Це обіцяє кардинальні зміни в галузі комунікації, технологій, інтелектуальних підходів. На найближчі сім років може повністю змінитися система комунікації.

"Уран зробить революцію в інноваціях, штучному інтелекті та технологіях. Буде модернізація у сфері поїздок і подорожей. Також ці сім років повністю перевернуть базу праці: через активне застосування штучного інтелекту в різних сферах життя, безліч людей можуть залишитися без роботи, тобто роботи працюватимуть замість людей. Особливо яскраво це буде проявлено в США, Сінгапурі та деяких країнах Європи", - свідчить гороскоп на рік.

Коридор затемнень 7-21 вересня буде в знаку Риб і принесе революційні трансформації в політиці, економіці, культурі, які супроводжуватимуться колосальним впливом цифровізації та впровадження інновацій. Усе це змінюватиме реалії людської діяльності.

Плутон у 2025 році остаточно перейде в знак Водолія і буде там залишатися в найближчі 20 років. Ці роки перевернуть всю нашу реальність за допомогою технологічного прогресу. Процеси будуть запущені просто зараз, а далі підуть інтенсивніше і швидше. Уже зараз складно встигати за тими змінами, які відбуваються завдяки штучному інтелекту. Наука і техніка розвиватимуться стрімко в найближчі 20 років. Світ за цей час зміниться до невпізнання. Наприклад, айфони та айпади відійдуть у минуле, а для спілкування достатньо буде підняти руку і говорити з голограмою.

"Коли Плутон минулого разу був у знаку Водолія - в останній чверті XVIII століття, були зроблені практично всі відкриття і винаходи, якими ми живемо сьогодні. Саме тоді з'явилося прагнення до революції і рівноправності, утворення нових форм державного правління", - розповів астролог.

"Загалом, на нас чекає цікава епоха, адже Плутон у Водолії обіцяє щось неймовірне. За 20 років світ зробить крок на 100 років уперед", - прогнозує Влад Росс.

Астролог попередив про погодні катаклізми

За словами Влада Росса, Нептун покине знак Риби і 2025 року увійде в знак Овна, зробивши ще одну петлю. Остаточно Нептун увійде в знак Овна в січні 2026 року і залишить його через 18 років.

"Цей період пов'язаний з ілюзіями в суспільстві, поваленням старих режимів і підвалин, що віджили себе. Про початок цього процесу свідчать події в Сирії, де Башар Асад канув у Лету. У цей час спостерігатиметься зниження впливу церкви, натомість намітяться абсолютно нові тенденції та течії. Військові реформи, розвиток військової техніки, прориви в галузі медицини та хімії, технологій і освоєння водних просторів - все це буде спостерігатися в період Нептуна в Овні", - розповів фахівець.

Крім того, за його словами, Нептун в Овні нагріватиме Світовий океан, що призведе до цунамі, сильних штормів, повеней - все це посилиться 2025 року, особливо в другому півріччі.

Як писав Главред, раніше Влад Росс заявив, що новий 2025 рік буде сприятливим для пошуку нових рішень у сфері роботи, професійної діяльності.

Також астролог сказав, коли Росія повинна зробити "жест доброї волі" і вивести війська.

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Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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