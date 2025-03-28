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Чому 29 березня не можна шити та прати: яке церковне свято, прикмети

Віталій Кірсанов
28 березня 2025, 14:20
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У батьківську суботу, 29 березня, заборонено погано говорити про померлих і поминати алкоголем.
29 березня не можна шити і прати
29 березня не можна шити і прати / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято завтра, 29 березня
  • Про що говорять прикмети на 29 березня
  • Що можна і не можна робити 29 березня

У суботу, 29 березня, за новим календарем в Україні церква вшановує священномучеників єпископа Марка, диякона Кирила та інших; преподобного Іоанна Пустельника; святителя Євстафія Віфінійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято завтра, 29 березня

Священномученик Марк переслідувався імператором за часів гонінь на християн у четвертому столітті. Дізнавшись, що багатьох заарештовують і катують у його пошуках, святий сам пішов до правителя. Старий єпископ зазнав страшних мук, але немов не помічав їх. Його міцна віра спонукала й інших похреститися.

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Диякон Кирило знищив багато язичницьких ідолів за правління Костянтина Великого. Коли ж імператором став Юліан Відступник, знову почалися переслідування християн, і святий Кирило був убитий. Водночас язичники замучили велику кількість християн у містах Аскалон і Газа.

Преподобний Іоанн Пустельник вирішив вести усамітнене життя. Він знайшов порожній колодязь і багато років провів у ньому в постійній молитві. Помер у четвертому столітті.

Святитель Євстафій був ревним ченцем і за це став єпископом міста Віфінії в Малій Азії. За часів іконоборства його ув'язнили і відправили на заслання, де роками терпів жорстокі побої і голод. Помер святий у дев'ятому столітті.

На 29 березня випадає четверта субота Великого посту. За православними традиціями це поминальна субота. Прийнято молитися за померлих родичів і нести до церкви панахиду.

Про що говорять прикмети на 29 березня

У народному календарі 29 березня - свято Берещення. За старих часів цього дня шанували березу, і більшість прикмет пов'язана з нею:

  • багато соку в березі - будуть заморозки;
  • береза позеленіла - через тиждень буде дуже тепло і можна садити картоплю;
  • якщо цього дня грім - літо буде холодним; гуси прилетіли - скоро буде тепло;
  • сильна злива цього дня - буде хороший урожай вівса.

29 березня заведено збирати березовий сік.

Що не можна робити 29 березня

У церковне свято 29 березня, як і в будь-який інший день, церква не схвалює сварки, лихослів'я, заздрість, лінь і відчай. Не можна злитися, ображатися і ображати кого-небудь, відмовляти в допомозі, милостині.

У батьківську суботу заборонено погано говорити про померлих, поминати алкоголем, влаштовувати пишні поминальні гуляння, а також залишати на могилках їжу і спиртне.

За народними повір'ями в цей день заборонено рубати і пиляти дерева, а також розпалювати багаття - це вважається гріхом. Також не слід прати, шити, займатися рукоділлям.

Що можна робити 29 березня

У православне свято звертаються до святого Марка - просять духовних і фізичних сил у важкі часи, моляться про заступництво, зміцнення віри, захист від зла веденого і невідомого.

Добре цього дня піти до церкви, поставити свічку за упокій тих, кого вже немає, помолитися - наша молитва допомагає спокутувати гріхи тих, хто пішов.

Триває Великий піст: тим, хто постить, можна їсти гарячі страви з маслом. Дотримуючись посту, важливо пам'ятати, що це - не дієта, обмеження в їжі - не головне, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.

Хто відзначає день ангела 29 березня

День ангела за церковним календарем відзначають Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.

За старим стилем іменини в Івана, Павла, Юліана, Омеляна, Трохима, Олександра, Романа, Дениса.

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