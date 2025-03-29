Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Коли закінчиться Рамадан у 2025 році: традиції та суть свята Ураза-байрам

Віталій Кірсанов
29 березня 2025, 13:33
67
Свято Ураза-байрам - це час радості, молитви та добрих справ.
Ураза-байрам
Традиції та суть свята Ураза-байрам / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Ви дізнаєтеся:

  • Коли відзначають Ураза-байрам у 2025 році
  • Традиції та звичаї святкування Ураза-байраму
  • Що не можна робити в Ураза-байрам

Ураза-байрам - це одне з найважливіших свят в ісламі, що символізує завершення священного місяця Рамадан. Це час радості, молитви і добрих справ, коли мусульмани діляться своєю радістю з родичами, друзями і нужденними. Главред розповідає про одне з головних свят, яке відзначають мусульмани по всьому світу.

Коли відзначають Ураза-байрам у 2025 році

Дата святкування Ураза-байраму змінюється щороку, оскільки вона залежить від місячного календаря. У 2025 році свято розпочнеться ввечері 29 березня і триватиме весь день 30 березня - у перший день місяця Шавваль. Оскільки Рамадан цього року тривав з 1 по 29 березня, останній день посту припадає на 29 березня.

відео дня

Хоча офіційно свято триває лише один день, у багатьох країнах мусульмани відзначають його три дні поспіль. Це пов'язано з традицією відвідувати всіх родичів і близьких, розділяючи з ними радість завершення посту. Після закінчення святкових днів віряни можуть компенсувати пропущені дні посту, якщо такі були.

Зі сходом сонця 30 березня починається Ураза-байрам. Мусульмани вітають один одного, вимовляючи "Ід мубарак" (благословенне свято).

Традиції та звичаї святкування Ураза-байраму

До Ураза-байраму готуються заздалегідь - прибирають дім, оновлюють меблі та текстиль. Вечір перед святом заведено проводити в молитвах, а вранці чоловіки відвідують святкову молитву в мечеті, тоді як жінки моляться вдома і готують святковий стіл.

На стіл подають традиційні страви, зокрема плов, лагман, манти, шурпу та бешбармак.

Також заведено дарувати подарунки - Коран, чотки, молитовні килимки, солодощі, чай або східний посуд. Крім цього, мусульмани обов'язково виплачують закят аль-фітр - милостиню на користь бідних. Її розмір становить приблизно 2,5-3 кг зерна або гроші, еквівалентні цій сумі, на кожного члена родини.

Після святкової молитви мусульмани відвідують кладовища, щоб помолитися за померлих рідних. Заведено також вітати сусідів, пригощати знайомих і допомагати нужденним.

Що не можна робити в Ураза-байрам

Свято Ураза-байрам - це час радості, молитви та добрих справ. Однак існують певні заборони, яких слід дотримуватися:

  • Не можна постити - цього дня мусульмани обов'язково мають перервати піст.
  • Заборонено сваритися та сваритися - Ураза-байрам має проходити в гармонії та доброзичливості.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею - як вдома, так і на роботі або в саду.
  • Категорично заборонені алкоголь і свинина - ці продукти суперечать ісламським канонам.
  • Не можна ігнорувати святкову молитву - для чоловіків обов'язковим є відвідування святкового намазу в мечеті.

Ураза-байрам - це свято миру, милосердя та єдності. Воно символізує очищення душі після місяця посту, а також нагадує про важливість турботи про ближніх і добрих вчинків.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Рамадан Ураза-байрам
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія серед білого дня атакувала Кривий Ріг: з'явилися фото наслідків

Росія серед білого дня атакувала Кривий Ріг: з'явилися фото наслідків

14:09Україна
Першу лінію оборони на Бєлгородщині прорвано: ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб

Першу лінію оборони на Бєлгородщині прорвано: ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб

14:07Фронт
Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

13:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Гороскоп на завтра 30 березня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на завтра 30 березня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - сюрприз

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

Останні новини

15:37

На Україну "налітає" пилова буря: які області опиняться в зоні ризику

15:32

Таке було востаннє 18 років тому: дивовижні кадри сонячного затемнення в УкраїніВідео

15:20

Коли РФ може припинити бойові дії проти України: дипломат відповів

15:10

Навіть сліду не залишиться: як прибрати подряпини в салоні авто

14:58

Як сказати українською "изжога": не усі зможуть дати правильну відповідьВідео

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
14:51

Левам - захоплення, Тельцям - прощання: чого чекати від затемнення 29 березня всім знакамВідео

14:37

Китайський гороскоп на завтра 30 березня: Бикам - суперечки, Собакам - стрес

14:30

Мозгова похвалилася красою молодшої доньки

14:09

Росія серед білого дня атакувала Кривий Ріг: з'явилися фото наслідківФото

Реклама
14:07

Першу лінію оборони на Бєлгородщині прорвано: ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб

13:33

Коли закінчиться Рамадан у 2025 році: традиції та суть свята Ураза-байрам

13:23

Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

13:10

Сонячне затемнення у березні: Овнів перестане "штромити", а на Левів чекає удачаВідео

13:05

"Була шокована!": жінка знайшла дивне яйце і не чекала, що з нього вилупиться

12:29

Пенсії згодом зростуть ще на 20%: хто отримає підвищені виплати

12:24

У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти – КоваленкоВідео

12:07

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: над містом здіймається густий дим

11:53

Ворог виправдовує удар по Дніпру: що видумали пропагандисти РФФото

11:23

Якою буде погода в Україні у квітні 2025: температура різко зросте, литимуть дощі

11:17

"Ковбасити" буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

Реклама
10:50

Гороскоп на квітень 2025 для Дів: гармонія, звільнення та популярністьВідео

10:33

Нові правила відстрочки: які категорії громадян зможуть уникнути мобілізації

10:19

Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді – WP

10:10

Коштує більше, ніж машина: Мадонна показала обновку для зубівВідео

10:00

Ціни на продукти знову ростуть: як зміниться їхня вартість до Великодня

09:21

Гороскоп на квітень 2025 для Левів: хороші новини, гроші та коханняВідео

09:19

Гузєєва жорстко принизила головних російських пропагандистів

09:11

ЗСУ ліквідували майора Росгвардії, якому Путін особисто вручав "Золоту зірку"

09:04

ЗСУ круто просунулися вглиб Бєлгородської області: нові деталі від ISW

08:50

Чому в деяких авто є четверта педаль: загадка для багатьох водіїв

08:10

Трамп почав підозрювати Путіна?Погляд

07:43

Путін маніпулює і змінює причини війни: в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах

07:10

Де 3 відмінності між двома жінками з книгою: тільки "геній головоломок" їх помітить

06:10

Путін випадково видав свої плани щодо війни в УкраїніПогляд

05:51

"Трамп психуватиме": чим господар Кремля здивує президента СШАВідео

05:04

Велика загадка вчених: навіщо у Єгипті будували піраміди

04:47

Гороскоп на завтра 30 березня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - сюрприз

04:35

Які 5 жіночих імен можна скорочувати як Леся: вчителька ошелешила відповіддюВідео

03:30

Полуницю втомитеся збирати: чим підживити ягоду для рекордного врожаю

02:30

Операція в Бєлгородській області: експерт розкрив головну мету ЗСУВідео

Реклама
01:07

Все палає, люди в епіцентрі вибуху: РФ влупила по готельно-розважальному комплексі у ДніпріФотоВідео

01:00

Тепер гроші отримувати значно легше: Кабмін спростив процедуру для пенсіонерів

00:13

Перемир'я в Україні настане до Великодня: британський офіцер назвав передумови

28 березня, п'ятниця
23:23

"Центр для терору": обласний центр України під загрозою масованих ударів РФВідео

23:20

Чи ризикне Путін застосувати "ядерку" проти України: Золотарьов оцінив загрозу

22:48

"Жахлива травма": що зараз відбувається з Марією Ковальчук в ОАЕ

22:27

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

22:27

РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

21:53

Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежіФотоВідео

21:51

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти