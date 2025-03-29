Коли закінчиться Рамадан у 2025 році: традиції та суть свята Ураза-байрам

Свято Ураза-байрам - це час радості, молитви та добрих справ.

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Традиції та суть свята Ураза-байрам / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

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Коли відзначають Ураза-байрам у 2025 році

Традиції та звичаї святкування Ураза-байраму

Що не можна робити в Ураза-байрам

Ураза-байрам - це одне з найважливіших свят в ісламі, що символізує завершення священного місяця Рамадан. Це час радості, молитви і добрих справ, коли мусульмани діляться своєю радістю з родичами, друзями і нужденними. Главред розповідає про одне з головних свят, яке відзначають мусульмани по всьому світу.

Коли відзначають Ураза-байрам у 2025 році

Дата святкування Ураза-байраму змінюється щороку, оскільки вона залежить від місячного календаря. У 2025 році свято розпочнеться ввечері 29 березня і триватиме весь день 30 березня - у перший день місяця Шавваль. Оскільки Рамадан цього року тривав з 1 по 29 березня, останній день посту припадає на 29 березня.

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Хоча офіційно свято триває лише один день, у багатьох країнах мусульмани відзначають його три дні поспіль. Це пов'язано з традицією відвідувати всіх родичів і близьких, розділяючи з ними радість завершення посту. Після закінчення святкових днів віряни можуть компенсувати пропущені дні посту, якщо такі були.

Зі сходом сонця 30 березня починається Ураза-байрам. Мусульмани вітають один одного, вимовляючи "Ід мубарак" (благословенне свято).

Традиції та звичаї святкування Ураза-байраму

До Ураза-байраму готуються заздалегідь - прибирають дім, оновлюють меблі та текстиль. Вечір перед святом заведено проводити в молитвах, а вранці чоловіки відвідують святкову молитву в мечеті, тоді як жінки моляться вдома і готують святковий стіл.

На стіл подають традиційні страви, зокрема плов, лагман, манти, шурпу та бешбармак.

Також заведено дарувати подарунки - Коран, чотки, молитовні килимки, солодощі, чай або східний посуд. Крім цього, мусульмани обов'язково виплачують закят аль-фітр - милостиню на користь бідних. Її розмір становить приблизно 2,5-3 кг зерна або гроші, еквівалентні цій сумі, на кожного члена родини.

Після святкової молитви мусульмани відвідують кладовища, щоб помолитися за померлих рідних. Заведено також вітати сусідів, пригощати знайомих і допомагати нужденним.

Що не можна робити в Ураза-байрам

Свято Ураза-байрам - це час радості, молитви та добрих справ. Однак існують певні заборони, яких слід дотримуватися:

Не можна постити - цього дня мусульмани обов'язково мають перервати піст.

Заборонено сваритися та сваритися - Ураза-байрам має проходити в гармонії та доброзичливості.

Не можна займатися важкою фізичною працею - як вдома, так і на роботі або в саду.

Категорично заборонені алкоголь і свинина - ці продукти суперечать ісламським канонам.

Не можна ігнорувати святкову молитву - для чоловіків обов'язковим є відвідування святкового намазу в мечеті.

Ураза-байрам - це свято миру, милосердя та єдності. Воно символізує очищення душі після місяця посту, а також нагадує про важливість турботи про ближніх і добрих вчинків.

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