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Кров, "надрукована" на 3D-принтері: як розробка ірландських вчених змінить уявлення про рани

4 грудня 2021, 02:35

Інновація прискорюватиме загоєння ран і допомагатиме зменшити утворення рубців.

3D-принтер
"Надрукована" на 3D-принтері кров допоможе загоювати рани / Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Ірландські вчені знайшли спосіб, як прискорити і покращити загоювання ран. Їхній інноваційний метод полягає у використанні крові, яку створили на 3D-принтері.

"Надрукована" кров допоможе пришвидшити регенерацію пошкоджених ділянок тіла, повідомляє Advanced Functional Materials.

Про відповідну розробку повідомили вчені з Науково-дослідного центру RCSI у лікарні Бомонт, що розташована в столиці Ірландії Дубліні.

За словами вчених, кров допомагає загоювати рани і захищає організм від інфекції. Важливу роль у цьому процесі грає один з компонентів крові – плазма, яка містить тромбоцити. Якщо людина поранилася, у місці рани нагромаджуються тромбоцити, які утворюють рубець чи темну кірку, що перекриває доступ до пошкодження.

Вчені знайшли спосіб, як пришвидшити це загоєння – для цього вони "надрукували" плазму на 3D-принтері. Плазма, створена таким чином, може допомогти вченим створити імплантат PRP, який прискорюватиму загоєння.

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читайте такожЗаощадити та не замерзнути: як в опалювальний період зберегти свої гроші та здоров'яПлазма, яка є в організмі людини, уже і так допомагає загоювати рани у випадках пошкоджень. Проте якщо збільшити кількість цієї плазми за рахунок штучної, рани загоюватимуться швидше, вважають вчені.

Крім цього, додаткова штучна плазми може зменшити утворення шрамів на шкірі людини внаслідок пошкоджень. Науковці провели тест, результати якого показали, що імплантат запускає розвиток нових кровоносних судин і пригнічує утворення рубців.

За словами співавтора дослідження Фергала О’Брайена, така інновація може бути використана для регенерації різних тканин, що сильно вплине на розвиток регенеративної медицини.

Нагадаємо, експерт детально розповіла, як налагодити відтік жовчі. Проблеми з жовчним міхуром часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психоемоційним стресом і неврозами.

Також дієтолог розповів, які фрукти і овочі знижують ризик інсульту. Фахівець зазначила, що жертвами інсульту щорічно стають мільйони людей, проте спостерігається тенденція до зниження кількості смертей від цієї недуги. Не допустити інсульту можна завдяки заходам щодо поліпшення здоров'я серцево-судинної системи, а також дотримуючись дієти.

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