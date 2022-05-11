Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

Яке сало не підходить для засолювання / freepik

Всім відома фраза:" Сало як сало, що його пробувати " застосовується не у всіх випадках. Коли це стосується засолювання, потрібно ретельно підходити до вибору сала.

Що може статися при неправильному виборі

При неправильному виборі сировини, сало може тягнутися як гума. Причому, не має значення, як саме ви солите його - в розсолі або методом сухої засолювання.

Яке сало солити не можна

Сало з ефектом "жуйки" вийде, якщо ви придбали шматок сала з туші старої свині.

Якщо ж ви купите сало кнура (некастрованої дорослої свині, яку використовують для розмноження), сало буде не тільки жорстким, але ще й смердючим.

Не можна також солити сало, взяте з грудини, тобто там, де розташовані молочні залози.

Також не рекомендується намагатися солити ділянку, розташовану на нижній частині шиї.

Яке сало солити можна

Інші частини тіла тварини вважаються придатними для засолювання.

Однак при виборі варто звернути увагу на шкуру. У хорошого продукту вона тонка і легко відстає від сала.

Обирайте сало, де є прошарки з м'ясом - воно буде найсмачнішим.

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